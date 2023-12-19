概要：美洲合同物流领域的领导者DHL Supply Chain宣布部署其首款 8 级电动卡车，标志着该公司致力于清洁高效的卡车运输运营的一个重要里程碑。该公司目前有两辆卡车在加利福尼亚州运营，未来几周将接收另外 11 辆卡车，部署在俄亥俄州、北卡罗来纳州、宾夕法尼亚州和加利福尼亚州。

亮点：此次部署标志着该公司在交通运输行业脱碳承诺方面向前迈出了重要一步，交通运输行业是全球最大的温室气体排放源之一。

特色：这款尖端电动卡车拥有令人印象深刻的功能如下：

强大的性能： 电动卡车提供比柴油卡车更出色的马力和扭矩，确保无缝集成到现有运营中。

电动卡车提供比柴油卡车更出色的马力和扭矩，确保无缝集成到现有运营中。 提高驾驶员满意度： 在试点期间，驾驶员都更喜欢电动汽车而不是柴油发动机，因为它“安静”且振动低甚至无振动，从而减少疲劳。

在试点期间，驾驶员都更喜欢电动汽车而不是柴油发动机，因为它“安静”且振动低甚至无振动，从而减少疲劳。 零尾气排放： 电动汽车 (EV) 被视为零排放技术 (ZET)，这意味着它们不会产生任何尾气二氧化碳 (CO2e) 或氮氧化物排放。每辆取代柴油卡车的电动汽车平均每年可减少 100 吨二氧化碳当量。

电动汽车 (EV) 被视为零排放技术 (ZET)，这意味着它们不会产生任何尾气二氧化碳 (CO2e) 或氮氧化物排放。每辆取代柴油卡车的电动汽车平均每年可减少 100 吨二氧化碳当量。 节能： 由 DHL 供应链主导的 8 级电动卡车为期六个月的试点表明，与柴油卡车相比，执行相同作业时该卡车的能源消耗平均减少 50%。

由 DHL 供应链主导的 8 级电动卡车为期六个月的试点表明，与柴油卡车相比，执行相同作业时该卡车的能源消耗平均减少 50%。 续航里程更长： 电动卡车一次充电可行驶 250 英里，满足许多区域运输路线的需求。

电动卡车一次充电可行驶 250 英里，满足许多区域运输路线的需求。 合适的充电效率： 电动卡车配备快速充电技术和远程监控功能，可实现符合运营要求的周转时间。

点评：“我们对可持续发展的承诺不仅仅限于减少对环境的影响。我们将电动卡车视为一项战略投资，为我们公司和我们服务的社区提供众多优势。从提高效率和更好的驾驶体验到减少空气和噪音污染，电动卡车是交通运输的未来。”DHL 供应链运输总裁 Jim Monkmeyer 说道。

作为第一步，DHL 供应链将把全球约 2,000 辆汽车从传统内燃机转向更环保的替代品，包括加氢处理植物油、沼气、电力或氢气。未来三年，DHL 供应链承诺额外投资 2 亿欧元用于化石燃料替代品，承诺减少近 30 万吨二氧化碳排放。这些节省相当于抵消 2,200 辆卡车一年内每天行驶 500 公里所产生的二氧化碳排放量。

当然，DHL 的电动卡车推行，也给特斯拉、奔驰、沃尔沃等电动卡车行业的参与者一个很好的范例样本，我们可以预见未来会有更多电动卡车推向市场，并实现商业化运营。