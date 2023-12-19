继11月在2023年广州车展开启预售后，上汽通用五菱又推出了五菱星光插电式混合动力家族轿车的销售，进一步丰富了公司在中国的新能源汽车产品组合。两款车型售价分别为人民币88,800元和人民币105,800元。

五菱首款超A级新能源平顶轿车拥有宽敞的车内空间和同级领先的540升后备箱空间。这是其长 4,835 毫米、宽 1,860 毫米、高 1,515 毫米以及同级最佳轴距 2,800 毫米的结果。

星光PHEV搭载五菱灵犀混合动力系统，综合续航里程超过1100公里。两款车型的纯电动续航里程分别为70公里和150公里，以及0.228Cd的超低风阻系数。

四种驾驶模式（经济+、经济、标准、运动），四种混合动力模式（串联、并联、纯电、直驱）以及三种能量回收模式（舒适、标准、经济）进一步提升星光插电式混合动力车的驾乘体验。

对于星光 PHEV，安全性至关重要。家用轿车车身的约76.4%由高强度钢制成。它还标配电子稳定控制、防抱死制动、电子制动力分配、坡道保持控制和自动保持。

星光的中文意思是“星光”。这是上汽通用五菱全新新能源架构的首款产品。在合资公司成功的全球小型电动汽车 (GSEV) 平台的基础上，新架构旨在打造具有更灵活功能的大型产品，将为插电式混合动力汽车、混合动力电动汽车 (HEV) 和全电动汽车提供支持。

全电动版星光将于明年上市。