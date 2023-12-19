埃隆·马斯克证实，特斯拉计划提供一个“改装包”，将 Cyber​​truck 变成一艘船——至少可以穿越 100 米的水深。

马斯克之前曾声称特斯拉汽车可以漂浮并短暂用作船只。他们从来没有受到太认真的对待，因为特斯拉的保修条款对将车辆放入水中有不同的规定。但这位首席执行官对 Cyber​​truck 的主张加倍强调——对于 Cyber​​truck 来说，这种说法更有意义，因为它应该是一辆越野车。

去年， 马斯克声称 Tesla Cyber​​truck 将“足够防水”，可以用作船并穿越河流。这位首席执行官补充说，我们的目标是让 Cyber​​truck 能够穿越 SpaceX 的 Starbase 和德克萨斯州南帕德里岛之间的水域，该水域长约 360 米（1,100 英尺）。自从特斯拉上个月开始交付 Cyber​​truck 以来，我们了解到 Cyber​​truck 的越野模式包括“涉水模式”，可以对电池组加压以将其密封。

现在，在评论特斯拉工程副总裁拉尔斯·莫拉维（Lars Moravy）关于 Cyber​​truck 车主如何将电动舷外发动机连接到皮卡车后部以将其变成一艘船的声明时，马斯克补充说，特斯拉计划销售一个套件，该套件可以将把 Cyber​​truck 变成一艘船。首席执行官没有详细说明该方案，也没有公布可用时间。特斯拉并不是第一个考虑出售将 Cyber​​truck 变成船的套件的公司。特斯拉于 2019 年首次推出 Cyber​​truck 后，一家公司设计了一套可以将皮卡车变成电动双体船的套件，如上图所示。