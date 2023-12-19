特斯拉终于迈出了进军无线充电领域的一大步，继今年早些时候的暗示之后，公司官方已确认正在研发一款适用于家庭使用的无线感应式充电器。

以往，特斯拉对无线充电技术一直兴趣寥寥。毕竟，相比于手动插上充电，无线充电带来的便利性提升并不算颠覆性。然而，随着特斯拉自动驾驶技术不断发展，无线充电的优势逐渐显现。试想一下，当汽车能够自动驾驶回家时，无需人工干预的自动充电功能就显得至关重要。

虽然过去特斯拉更青睐于自动机械臂式的充电解决方案，但最近风向变了。今年早些时候，特斯拉在一次演示中展示了一款神秘的无线家用充电站，但并未透露更多细节。随后，该公司又收购了一家专注于无线充电技术的初创公司，并在转手出售之前招揽了部分核心技术人员。这些举动都预示着特斯拉在无线充电领域暗藏野心。

如今，特斯拉终于正式确认了研发无线家用充电器的消息。在 Jay Leno 关于 Cybertruck 的视频中，特斯拉首席设计师 Franz von Holzhausen 证实了这一消息，他表示：“我们正在研发感应式充电技术，到时候你甚至都不需要插上任何东西。只需将车开到车库里的充电板上，就开始自动充电了。”虽然细节尚未透露，但特斯拉正式迈出这一步无疑意义重大。

特斯拉进军无线家用充电市场既令人期待，又让人担忧。期待的是，这一技术能够进一步提升电动车用户的便利性，为自动驾驶技术的发展添砖加瓦；担忧的则是，高昂的成本可能会将这项技术局限于少数富有的用户手中，无法普及大众。