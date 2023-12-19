为智能物流提供动力的领先企业技术公司 Uber Freight 和公共电动商用卡车充电网络服务提供商 Greenlane（戴姆勒卡车北美公司、NextEra Energy Resources, LLC 和 BlackRock 之间价值 6.5 亿美元的合资企业）宣布开展合作，旨在加速开发以及为重型电池电动汽车（HD BEV）安装公共充电基础设施。

这一战略合作将反过来加速 HD BEV 的大规模采用和部署，并代表着确定 HD BEV 如何尽可能高效且经济高效地运营和配送货物的关键一步。

通过此次合作，Greenlane 将利用 Uber Freight 物流网络（代表着价值 180 亿美元的活跃货运管理业务）的洞察，解锁有关北美高速公路公共充电站未来开发和安装的重要知识。Uber Freight 庞大的网络数据将增强 Greenlane 自己的数据分析，以确定早期 HD BEV 部署、充电基础设施需求以及电气化航线的可寻址性的主要候选走廊。这两个组织还将探索利用 Uber Freight 的市场技术来创建应用内充电预约安排、地面 Greenlane 充电站、加油卡折扣，以及更直接地面向运营商的服务。