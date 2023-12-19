动点出海获悉，总部位于新加坡的中小企业供应链融资平台Validus已于近期宣布获得了一笔2000万美元的投资。

据了解，本次投资方为由前蚂蚁集团高管创立的专注于东南亚金融科技领域的成长期私募机构01Fintech。根据声明，Validus将利用这笔资金加快公司在印尼等市场的扩张，并提升其技术创新能力。

Validus成立于2015年，主要通过其一站式金融解决方案为东南亚地区的中小企业（SME）提供融资借贷服务，服务覆盖印尼、新加坡、泰国以及越南。

作为本次融资的背景，有数据指出，当前阶段，东南亚中小企业中存在着近4900亿美元的融资缺口。并且另一方面，根据ADB的数据，在东南亚，中小微企业（MSME）占据了当地企业总数的97%，而这些企业雇用了超69%的劳动力、由此为东南亚贡献了42%的GDP。不过，相应的，在这一地区中，多数中小企业仍无法在资金方面满足日常营运所需的信贷和流动需求，有超60%的民营企业无法在需要贷款时获得贷款，而这对其业务扩张产生了不可忽视的影响。因此，Validus希望通过自身平台来帮助解决这一难题。

据介绍，自成立以来，Validus已向该地区的企业发放了超30亿美元规模的贷款。此外，Validus也表示，面对现阶段的东南亚挑战重重的宏观背景，公司已久呈现出了正向发展趋势，公司收入在今年增加了50%，并且亏损也减少了40%。