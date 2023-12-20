Acura 首款纯电动车型——全新 2024 Acura ZDX 已开放预订 高性能 SUV 和高性能 ZDX Type S，有史以来最强大的讴歌 SUV。

Acura 客户现在可以构建和预订新的 ZDX，首批客户预计将于 2024 年初交付。ZDX 预订持有者将获得 Acura 能源钥匙卡，该卡提供独家优惠，包括 Acura 娱乐合作伙伴折扣和特别活动。

所有 Acura ZDX 销售都将通过全新的全渠道数字销售流程进行，确保在家或在 Acura 经销商处获得简单直观的购物体验。

2024 年 ZDX A-Spec 预计起价为 60,000 美元，采用单电机（后轮驱动）动力系统。还提供更强大的双电机（全轮驱动）配置。 ZDX Type S 采用经过性能调校的双电机 AWD 动力系统，预计输出功率为 500 马力，预计起价为 70,000 美元。

Acura 能源钥匙卡是 ZDX 预订持有者的专属福利，可解锁 Acura 独家赞助的全国性活动，包括 2024 年圣丹斯电影节和 2024 年 Acura 长滩大奖赛，并可享受 Acura 车主空间和独家节目的 VIP 访问权限。 Acura ZDX 能源钥匙卡可供预订者使用，既可以作为实体卡，也可以在数字钱包中下载卡，还可以享受 Acura 知名娱乐和音频合作伙伴（例如 Topgolf 和 Bang & ）的折扣。奥卢夫森。

ZDX 提供一流的综合家庭和公共充电解决方案。每个 ZDX 客户都可以选择三种可用充电套餐之一，包括在其车辆购买中，以及访问北美最大的充电网络。