2023年12月20日，贝尔金（belkin）在上海举办了品牌40周年新品发布会。

这次发布会除了纪念品牌成立40周年外，更向大众发布了该品牌的全新系列产品，其中包括与迪士尼联名的一系列配件产品，和凝结了贝尔金品牌多年来研发经验和创新成果的其它产品系列。

在发布会上，贝尔金亚太区总经理Jenny Ng，首先跟与会者们回顾起，贝尔金从1983年起至今的成长历程，讲述了贝尔金是如何从南加州一间毫不起眼的车库，经过不断的研发、创新、成长，最终成为配件市场领导者以及Apple第三方MagSafe配件市场份额第一的领导者。

同时她也指出，在贝尔金成立40周年之际，与适逢成立100周年的迪士尼进行合作，也是想要充分体现出贝尔金“与人连系”的精髓与主题。并且此次与迪士尼联名的一系列配件产品，将会在大中华区、韩国、日本、东盟国家及印度等亚太地区上市销售。

这次贝尔金40周年新品发布会，还邀请到了鸿腾精密科技的全球首席运营官兼首席财务官，Chris Lu卢伯卿先生为现场活动致辞。卢先生首先向大家介绍了鸿腾精密科技与贝尔金的渊源。

从2018年起，贝尔金就与鸿腾精密科技强强联合。作为全球领先的高科技连接解决方案开发制作厂商。鸿腾科技为贝尔金的发展提供了强大的供应链与研发制造技术，与贝尔金一起为消费者提供更好的使用体验。卢先生表示，希望在贝尔金成立40周年、迪士尼成立100周年，这个具有代表意义的时间，让科技与魔法相遇，与贝尔金一起，共创下一个里程碑。

在现场热烈的掌声中，Belkin亚太区总经理Jenny Ng、FIT GCOO Chris Lu、迪士尼中国区消费品部全球客户部和中国东区总监Heidi Lai以及Belkin大中华区销售总监Chris Liao一同上台按手印，并宣布Belkin迪士尼100周年限定系列商品正式上市。

随后，Belkin大中华区销售总监Chris Liao向嘉宾们介绍了迪士尼联名系列产品，这一系列产品的设计灵感源自迪士尼动画、皮克斯和漫威电影，通过五个不同的生动主题呈现出来，产品主题包括：迪士尼100周年棱镜系列、迪士尼100周年音乐会系列、《玩具总动员》草莓熊系列、冰雪奇缘系列、漫威系列，并向大家详细介绍了每个系列的产品细节。

贝尔金亚太区产品总监Jenny Lai则向嘉宾们介绍了贝尔金即将推出的新品，包括：

BoostCharge Pro 二合一无线充电板 （SKU: WIZ019）、全新 BoostCharge Pro 二合一充电器（SKU: WIZ020）、全新Qi2 BoostCharge Pro二合一无线充电板 （SKU: WIZ021）。

在新品介绍后，Belkin亚太区总经理Jenny Ng抽取了三位幸运嘉宾，分别送上1个价值1098元的最新二合一墩墩无线充电器（WIZ020）以及2套价值1600元的漫威系列产品。

在发布会的最后，现场的记者和媒体也对本次发布会进行提问。与会嘉宾们还在发布会的茶歇区开展了友好交流，领取了贝尔金专为嘉宾准备的40周年新品伴手礼。

现场设置了体验专区，嘉宾们可以对贝尔金的全新系列产品进行体验，享受手机贴膜服务，感受贝尔金产品为生活带来的便捷。

本次贝尔金40周年新品发布会，不仅展现出了贝尔金40年间的创新和卓越，更让参与发布会的与会嘉宾们感受到了独属于贝尔金的品牌设计理念与智能化元素以及贝尔金产品的高品质、实用性。

而此次发布会的圆满成功，不仅标志着贝尔金在全球市场上的一次重要突破，为贝尔金40周年新品上市拉开了序幕，更为全球消费者们提供了一个了解和认识贝尔金品牌的良好机会。

未来贝尔金将会把可持续发展作为业务的核心支柱，为更多消费者创造更多优质产品，提供更加优质的服务，也为广泛的消费电子产品和企业环境提供电源、保护、生产力、连接、音频、安全和家庭自动化解决方案。