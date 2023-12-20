根据Canalys发布的数据，2023年第三季度，拉美地区智能手机市场在连续六个季度下滑后迎来强劲的复苏，出货量同比大增17%至3180万部。渠道库存趋于稳定，加之在销售旺季前利好的消费环境为本次复苏奠定了基础。

三星稳居榜首，年增率为2%，占据31%的市场份额。这主要得益于其价格实惠的A系列产品的稳定扩增，以及有效的的渠道和库存管理策略。由于中高端机型表现平平，使得摩托罗拉整体出货量同比下降2%，但其仍以19%的市场份额排名第二。小米在智利、墨西哥和秘鲁等核心市场的复苏，以及传音继续通过Infinix和Tecno品牌实施以细分市场为重点的战略，使得小米和传音三季度表现突出，年增长率分别为43%和159%。苹果位列第五，占有4%的市场份额，同比下跌9%。

Canalys高级顾问Miguel Perez说道：“2023年第三季度，随着需求的回暖，以及厂商在节日季到来前更新其产品组合，使得该地区的主要市场均实现两位数增长。经济预期改善、稳定的库存和需求回升促进巴西和墨西哥重返上升通道。智利的消费在疫情期间受到严重影响，直到2023年上半年，才出现经济企稳的迹象。中美洲和秘鲁正在成为新进厂商的关键市场，传音、荣耀和中兴在这些地区均实现三位数字的增长。哥伦比亚市场是整个地区唯一下跌的市场。由于该国央行采取提高利率的战略性决策，以稳定经济并缓解高居不下的通胀率，导致当季的经济活动萎缩，使得该市场智能手机出货量同比下跌11%。”

2023年第三季度，中国智能手机厂商包括小米、传音、荣耀、OPPO和中兴表现突出。小米增长43%，使其在拉美地区的季度出货达到历史最高水平。在红米12、12C、Note 12S和Note 12 4G的带动下，小米在巴西、墨西哥和智利的市场表现尤为突出。传音充分利用该区域未普遍开拓的市场，例如中美洲、加勒比海地区和厄瓜多尔等地，甚至实现出货量的增长。在前五大厂商之外，荣耀是增长最快的厂，同比增长123%。荣耀采取华为多年前曾在拉美实施的类似渠道策略，在拉美市场取得了长足进步，这对其实现首次公开募股（IPO）具有重要意义。OPPO和中兴分别增长47%和88%，同时凭借更为健康的库存水平，在墨西哥、哥伦比亚和秘鲁等关键市场均有所回升。

Perez评论道，“尽管第三季度增幅显著，并且第四季度的前景也很乐观，但拉美市场的中长期发展依然不明朗。社会和政治的不确定性将引起需求波动，导致厂商不得不为市场大幅波动做足准备。然而，由于对智能手机的持续需求将推动未来几年用户基数的持续增长，预计总体仍呈现增长趋势。着眼于建立长期市场地位的厂商应优先考虑战略规划，而不是短期战术决策。这包括确保当地的盈利水平、持续稳健的库存管理、发布具有清晰的品牌特性的机型，以及培育渠道关系。对这些战略支柱的重视将至关重要，尤其是在2021年购买中低端机型的消费者有望在明年迎来换机潮。”