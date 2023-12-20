跟踪虚假信息的组织 NewsGuard 日前发布报告称，自今年 4 月以来，托管人工智能创建的虚假新闻网站增加了 1100% 以上，平均每月增幅接近 144%，从 49 个网站激增至 600 多个。它们在毫无监管的情况下，利用 AI 技术炮制虚假新闻和虚假数据，肆意妄为。

NewsGuard 的团队已识别出 614 个不可靠的人工智能生成的新闻和信息网站，涵盖 15 种语言，其中一些网站每天会生成数百甚至数千篇文章。这些网站通常伪装成正规新闻网站，使用诸如“头条新闻”、“每日时事更新”、“商界日报”等看似权威的名称，欺骗毫无防备的读者。

NewsGuard 的研究指出，AI 工具的出现为虚假信息传播者和内容农场提供了便利，使得炮制假新闻变得更加容易和高效。无论是青少年科技爱好者还是顶尖情报机构，任何人都可以轻松创建这类网站。

更令人担忧的是，许多人缺乏辨别真假信息的能力，很容易被精心包装的虚假内容所蒙骗。虚假新闻往往涉及名人去世、丑闻八卦等耸人听闻的内容，利用人们的情绪弱点进行传播。实际上，与由专业编辑和记者经过严格核查的新闻内容相比，这些由 AI 机器人批量生产的虚假信息充斥着错误、不合逻辑的细节和特定的机器人术语，稍加注意便能发现端倪。

更令人气愤的是，许多知名品牌在这些虚假网站上投放广告，为其提供资金支持。为了赚取利润，它们无视网站内容的真实性，将广告投放在这些虚假新闻网站上，为假新闻的生产提供了源源不断的资金支持。

那么，如何应对这一问题？NewsGuard 建议读者警惕以下几点：

错误事实和语言风格：机器人生成的新闻往往包含事实错误和与人类记者不同的语言风格，例如重复使用特定的术语或句式。

新闻发布频率：真正的新闻网站不会每天发布大量新闻，而虚假新闻网站则为了吸引流量，不惜制造大量虚假内容。

缺乏编辑监督：正规新闻网站通常会经过编辑的严格审核，而虚假新闻网站则缺少这种监督机制。

NewsGuard 认为，未来虽然许多新闻网站会利用 AI 工具辅助内容生产，但它们不会像现在这些虚假网站一样毫无顾忌地大量产出不经核查的信息。