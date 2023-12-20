随着全球电动汽车销量的攀升，日产希望与特斯拉和比亚迪等领先企业竞争。日产现在计划向全球出口中国制造的电动汽车，以降低成本并提高销量。

上个月电动汽车销量创下新纪录，销量接近 100 万辆。仅美国本月就达到了一个重要里程碑，2023 年电动汽车销量超过 100 万辆。

日产一度被视为电动汽车市场的领导者，其目标是提高销量。这家日本汽车制造商宣布与北京一所顶尖大学达成一项协议，利用中国的资源参与全球电动汽车竞赛。

此次合作符合日产“立足中国、服务中国、服务世界”的承诺。日产汽车与清华大学将于明年建立联合研究中心。

重点将是吸引 Z 世代等年轻买家。还将考虑扩大电动汽车充电、电池回收和能源管理。

日产汽车首席执行官内田诚表示：“我们希望此次合作能够帮助我们更深入地了解中国市场。”他解释说，此次合作将帮助日产“更好地满足”中国和海外电动汽车买家的需求。此消息发布之际，日产最终提高了其第二款全球电动汽车 Nissan Ariya 的产量。

这一消息发布之际，日产正计划削减成本，以更好地与比亚迪和特斯拉等领先者竞争。日产表示，其智能工厂已帮助降低了 10% 的生产成本。

日产中国总裁松山正史告诉记者，该公司正在寻求将即将推出的中国制造的电动汽车出口到竞争对手的国内汽车制造商，例如比亚迪。