根据 Sensor Tower 发布的商店情报数据，2023年11月腾讯《王者荣耀》在全球 App Store 和 Google Play 吸金1.93亿美元，蝉联全球手游畅销榜冠军。11月3日，该游戏推出了新英雄朵莉亚和姜子牙新皮肤等内容更新，并迎来本期单日流水高峰。（说明：数据不包括第三方安卓渠道。）

米哈游《原神》回归榜单第2名。其中，45.6%的收入来自中国iOS市场，日本市场的收入占22.4%，美国市场占10.2%。11月8日，该游戏发布了4.2版本，引入了新地图、芙宁娜等新角色和道具。这些活动使得游戏在11月收入榜上跃居第2，并荣登收入增长榜榜首。

腾讯《PUBG Mobile》(合并《和平精英》收入)以1.43亿美元的收入位列榜单第3名。其中，59.4%的收入来自中国iOS市场，美国市场的收入占8.8%，沙特阿拉伯市场占3.1%。11月10日，该游戏推出了”幽秘魅影”新活动加上多款军需返场，并连续3天登顶中国iPhone手游畅销榜。

收入榜前五另外两款游戏为Scopely《Monopoly GO!》和Dream Games《Royal Match》。

2023年11月，全球手游玩家在App Store和Google Play付费61亿美元，同比基本持平。美国依然是全球移动游戏收入最高的市场，贡献了18亿美元，占全球总收入的30.2%。中国iOS市场排名第2，占19%；日本市场排名第3，占15.5%。

11月，由腾讯发行的《GODDESS OF VICTORY: NIKKE》迎来上市1周年，并推出多项周年庆活动，包括Red Ash剧情活动、新角色小红帽和白雪公主，以及新服装等。这次庆典活动助力该游戏重回11月收入增长榜第2名。

在首发月份，三款新手游席卷了收入增长榜：Activision Blizzard《Warcraft Rumble》(魔兽兵团)，CyberAgent《Jujutsu Kaisen Phantom Parade》(咒术回战)，以及朝夕光年《Earth: Revival》(星球：重启)。凭借热门IP、流畅的动画和引人入胜的情节，《Jujutsu Kaisen Phantom Parade》上线次日即登顶日本iPhone手游畅销榜，并在11月余下的时间保持在榜单前4名。科幻生存RPG手游《Earth: Revival》上市后表现强劲，在半个月的时间内获得近300万次下载和近1000万美元的收入。

作为经典网游作品，石器时代IP承载了众多玩家的回忆。凭借其充满情怀的Q版美术风格和宠物玩法, 由腾讯发行的《石器时代：觉醒》进入11月收入增长榜第8名。