UIM E1 电动船锦标赛距离首个赛季还有不到一个月的时间，这个新生联盟已宣布了最新的车队所有者——音乐家马克·安东尼。这位著名萨尔萨舞歌手将率领迈阿密队参加 2024 年首届电动船系列赛。
我们知道该系列赛最终预计将由 12 支男女混合队伍组成，驾驶电动“RaceBird”船；巴索此前表示，联盟预计将有八支球队参加首个赛季的比赛。
迄今为止，E1 已宣布七支队伍，其中包括首支 Racebird 竞争对手Team Venice。从那时起，我们看到 E1 招募了更多名人加入联盟，签约了来自体育和娱乐界的老板。目前的 E1 拥有者包括体育传奇人物拉斐尔·纳达尔、迪迪埃·德罗巴和，以及最近的板球明星 Virat Kohli。史蒂夫·青木一级方程式老将塞尔吉奥·佩雷斯、超级明星 DJ NFL 汤姆·布雷迪
随着七位业主和电动船竞赛队就位，E1 将在 2023 年迎来第八支也是最后一支队伍，代表迈阿密，由音乐家马克·安东尼 (Marc Anthony) 领导。
以下是所有八支队：
- 威尼斯车队
- 墨西哥队（塞尔吉奥·佩雷斯）
- 纳达尔队（拉斐尔·纳达尔）
- 德罗巴队（迪丽热巴）
- 布雷迪队（汤姆·布雷迪）
- 青木赛车队（史蒂夫·青木）
- 蓝色崛起队 (Virat Kohli)
- 迈阿密队（马克·安东尼）
首届 UIM E1 赛艇锦标赛将于 2024 年 2 月 2 日至 3 日在沙特阿拉伯吉达举行。