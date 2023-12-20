UIM E1 电动船锦标赛距离首个赛季还有不到一个月的时间，这个新生联盟已宣布了最新的车队所有者——音乐家马克·安东尼。这位著名萨尔萨舞歌手将率领迈阿密队参加 2024 年首届电动船系列赛。

我们知道该系列赛最终预计将由 12 支男女混合队伍组成，驾驶电动“RaceBird”船；巴索此前表示，联盟预计将有八支球队参加首个赛季的比赛。

迄今为止，E1 已宣布七支队伍，其中包括首支 Racebird 竞争对手Team Venice。从那时起，我们看到 E1 招募了更多名人加入联盟，签约了来自体育和娱乐界的老板。目前的 E1 拥有者包括体育传奇人物拉斐尔·纳达尔、迪迪埃·德罗巴和，以及最近的板球明星 Virat Kohli。史蒂夫·青木一级方程式老将塞尔吉奥·佩雷斯、超级明星 DJ NFL 汤姆·布雷迪

随着七位业主和电动船竞赛队就位，E1 将在 2023 年迎来第八支也是最后一支队伍，代表迈阿密，由音乐家马克·安东尼 (Marc Anthony) 领导。

以下是所有八支队：

威尼斯车队 墨西哥队（塞尔吉奥·佩雷斯） 纳达尔队（拉斐尔·纳达尔） 德罗巴队（迪丽热巴） 布雷迪队（汤姆·布雷迪） 青木赛车队（史蒂夫·青木） 蓝色崛起队 (Virat Kohli) 迈阿密队（马克·安东尼）

首届 UIM E1 赛艇锦标赛将于 2024 年 2 月 2 日至 3 日在沙特阿拉伯吉达举行。