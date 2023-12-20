沉寂许久，汽车巨头大众终于在电动车充电标准之争中做出了选择：拥抱特斯拉的 North American Charging Standard（NACS）标准。这一决定意味着，大众旗下包括奥迪、保时捷、Scout Motors 等品牌的新款电动车将直接兼容特斯拉的超级充电网络，为其用户提供更便捷、高效的充电体验。

大众表示，他们正在探索适配器解决方案，以便现有电动车车主也能畅享特斯拉的超级充电网络。预计到 2025 年，适配器将正式推出，同时，下一代大众电动车也将直接配备 NACS 充电接口，为用户提供便捷高效的充电体验。届时，大众车主将拥有访问北美 15000 个超级充电站的权限。

早在 2022 年 11 月，特斯拉就宣布开放其充电技术，并将其命名为 NACS，向其他汽车制造商敞开大门。福特、通用等车企纷纷加入，但大众集团却迟迟未发声，只传出过与特斯拉“谈判”的消息。此前有消息称，大众汽车的电动汽车充电子公司 Electrify America 将开始自行添加特斯拉充电插头。

随着大众汽车的加入，特斯拉可以将所有注意力集中在最后一个坚持者身上：Stellantis 集团，该集团拥有 Jeep、克莱斯勒、Ram、道奇、标致、菲亚特等众多品牌。