根据Canalys发布的报告，2023年第三季度，非洲地区智能手机连续两个季度实现强势复苏。虽然宏观经济环境充满挑战、进口限制增加、多个关键市场的汇率不稳，但该地区的智能手机出货量仍同比增长12%至1790万部。

传音保持领先的位置，同比增长9%，牢牢掌握48%的市场份额。该厂商有策略性地扩大自身的布局，特别是在新兴市场，并聚焦100美元以下的价格区间。由于中高端设备面临挑战，三星出货量同比下跌13%，但仍凭借26%的市场份额位居第二。由于大力投入，小米和OPPO成功回暖，分别大涨100%和259%，其中埃及市场最为突出，为第三季度的增长作出了贡献。realme的标志性数字系列帮助实现11%的惊人增长，其核心产品C系列，因专注于创新的高配置、低成本定价，被称为该品牌的“英雄系列”。

Canalys的高级顾问Manish Pravinkumar说：“在宏观经济充满挑战下，非洲市场的需求仍相对稳定。虽然货币快速贬值，但南非的智能手机市场仍大增20%。这主要由于入门级的需求旺盛，满足了数量庞大的预付用户群体。除此之外，在用电限制的带动下，中端机的需求也有所增加，同时人们越来越重视优质的屏幕和长续航的智能手机，从而在停电期间可满足他们的娱乐需求。尼日利亚的智能手机市场大幅扩张，其中主打入门机的传音起到了关键的作用，而小米成功在消费者中建立理想品牌形象，如红米的A2、Note 12 4G、12和12C均备受青睐。小米在埃及和摩洛哥等北非国家采取的策略也取得了成功。埃及的智能手机出货量实现了19%的双位数增长，表明厂商成功解决去年在进口管制中的挑战。”

Pravinkumar补充道：“厂商的本地团队正利用广泛资产布局和全球产品组合的优势，以巩固其在非洲市场的地位，传音通过在TECNO推出的先用后付 “Takenow金融计划”，以及与Easybuy的合作，不仅提振出货量，同时还提高平均售价（ASP）。荣耀和小米通过以极具性价比的多样化产品，给市场带来冲击。这一战略旨在加快从功能机到智能机的过渡，为市场注入新鲜活力。与此同时，三星仍通过旗下的A系列设备，推动销量。在消费者逐渐转投小米、OPPO和realme等中端设备的挑战下，三星积极推广折叠屏手机，以巩固在高端的市场地位。华为一直与南非当地的软件供应商合作，提高HMS的可用性和解决GMS受限的问题。”

Canalys 预计，尽管2023年第三季度的增长显著，但非洲地区的市场扩张有限，2024年将实现个位数增长。渠道伙伴和厂商正努力应对各种挑战，如货币贬值、进口关税增多和政府促进本土生产的计划等，这些可能导致成本和价格飞涨。然而，运营商和渠道伙伴提供的融资方案可大幅降低购机门槛，提高设备的普及率。展望未来，预计未来几年2G技术将趋于平稳，而4G和5G将迎来良好的增势。尽管在政府选择逐步淘汰2G网络的情况下，预测可能受到影响，但这在短期内不太会成为现实。实际上，非洲地区智能手机市场的主旋律将是在克服挑战的同时，在战略合作、渠道建设和消费格局快速转型中抓住增长机遇。随着市场的发展，厂商在应对这些复杂问题时必须保持敏捷的思维和远见的卓识，以确保在这一新兴市场中占有一席之地。