后出海时代下，无论是正在走向万亿美元数字经济GMV的东南亚还是以拉美、非洲、中东等的日益兴起的新兴市场区域，现在，当人们再度谈起企业出海的时候，除了更加广阔的发展机遇，这个愈发火热的赛道显然也充斥了更多不可同日而语的挑战。

如我们所见，当下阶段，随着出海的承载从产品逐渐走向服务乃至生态，本地化环节正在企业出海的过程中变得更加重要。尽管这个词语对不同行业不同大小的企业来说有着各自不同的深意，就其本质而言，它依然是一种“众生平等”般的存在——无论在国内市场有着怎样的成绩，面对稍显陌生的全新起点，它不仅意味着这家企业如何在这个海外市场中平稳落地，由此而展开的一系列策略也将是影响公司之后如何在激烈竞争中脱颖而出的一大有力手段。

体现在最直接的方面，如何快速组建出一个了解当地市场，不仅能够同既有团队高效沟通执行、并且能快速拥有具有战斗力的海外团队就成为了所有出海企业都无法避免的头号难题。而这也将是一场关于时间的竞赛。

12月28日，由动点科技主办，杭州拱墅国投产业发展有限公司以及IntelliPro作为合作伙伴的《出海时刻》杭州论坛第二期将在杭州市拱墅区国投大厦盛大举行。届时，中国成功出海企业代表及商会代表将汇聚一堂，针对海外团队搭建痛点，与到场嘉宾及观众解码中国企业海外人才本土化战略，并分享关于中国企业出海的经验、机遇与挑战。我们诚挚邀请有兴趣的出海企业/机构代表、行业专家报名参与，共同探讨在不同国家和地区的本土化挑战，了解最新的行业趋势和政策动向。

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