根据 data.ai 发布的数据报告，2023 年伊始，TikTok用户支出就已超过了 62 亿美元，并在一年内增长了 38 亿美元，较年初增长了 61%，较 2022 年的支出总额 33 亿美元增长了 15%。总收入跨过 100 亿美元里程碑之后，TikTok 成为第五款实现这一目标的移动应用，更是首款实现这一目标的非游戏类应用。

以下为详细内容：

当 TikTok 在第一季度成为首款单季全球用户支出超过 10 亿美元的移动应用时，我们就预见到，今年将成为 Tiktok 的标志性年份。2023 年伊始，这款社交视频应用的用户支出就已超过了 62 亿美元，并在一年内增长了 38 亿美元，较年初增长了 61%，较 2022 年的支出总额 33 亿美元增长了 15%。（注：本文所讨论的数据不包括 Google Play 以外的安卓用户支出，例如中国第三方安卓市场。）

总收入跨过 100 亿美元里程碑之后，TikTok 成为第五款实现这一目标的移动应用，更是首款实现这一目标的非游戏类应用。与其同样迈入 100 亿美元俱乐部的游戏包括 King/Activision Blizzard 的 Candy Crush Saga（以 120 亿美元雄踞历史最高收入的宝座），Tencent 的 Honor of Kings （110 亿美元）、XFLAG/Mixi 的 Monster Strike (106 亿美元) 以及 Supercell 的 Clash of Clans (102 亿美元)。

最接近 100 亿美元大关的下一梯队非游戏应用分别是 Tinder 和 YouTube，2023 年已接近尾声，二者与 TikTok 仍有 20 至 30 亿美元的差距。

迄今为止，美国消费者对 TikTok 的收入贡献与中国 iOS 用户并驾齐驱，双方大约各占 30% 的份额，共 60%，合计 60 亿美元。除了并列第一名的两大市场外，排在前五名的市场还有第二名的沙特阿拉伯、第三名的德国、第四名的英国和第五名的日本。这四个国家共为 TikTok 贡献了 13% 的应用内购买收入。

TikTok 所有收入来源自虚拟币。由于 TikTok 并不支持订阅，不同金额的虚拟币购买 IAP 便成为主要变现手段。用户用虚拟币为平台的内容创作者购买虚拟礼物，而内容创作者可将其兑换成虚拟钻石，用于最终提现。TikTok 的抽成比例是支付金额的 50%。根据 data.ai Intelligence 的统计，TikTok 2023 年最受欢迎的应用内购买项目是 19.99 美元兑换 1321 枚虚拟币；该项目占应用内购买收入的近四分之一，足以可见其受欢迎的程度。

根据 data.ai 上周的预测 ，TikTok 2024 年的收入将实现更大的增长，用户支出将达到 150 亿美元，超出当前累计总额的 50%。当然，这项收入也高于 TikTok 的其他收入来源，包含最初的应用内广告，以及电商业务（今年 9 月在应用内推出的 TikTok Shop）。

data.ai 的 Insights 部门主管 Lexi Sydow 认为：“ TikTok 有望成为有史以来收入最高的移动应用——2024 年将接近 150 亿美元里程碑。用户每天会在最喜爱的内容创作者身上花费 1100 万美元以上，推动 TikTok 超越全球有史以来最赚钱的手游，即 Candy Crush Saga。到 2024 年底，TikTok 用户每周的使用时长将达到 40 小时，比 2023 年增加 22%。”