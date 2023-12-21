概要：

通用汽车和小松将共同为小松 930E 电动矿用卡车（全球最畅销的超级运输卡车）开发氢燃料电池电源模块。氢燃料电池技术的领导者通用汽车和全球采矿和建筑设备制造商小松将共同设计和验证该技术。

此外，燃料电池为具有极端运输要求的车辆提供了出色的零尾气排放解决方案，例如标称有效载荷为 320 吨的小松 930E 矿用卡车。这些车辆通常在其整个生命周期中在一个矿井中运行，这简化了确定规模和部署有效的加氢基础设施以服务车队的挑战。

亮点：

氢燃料电池重量轻且补充燃料快，是传统上由柴油发动机驱动的电气应用的理想选择。氢气提供了一种在车辆上封装大量能量的有效方法，同时又不影响有效载荷的承载能力。

特色：

小松的燃料电池动力矿用卡车将为电池车或电池静态充电解决方案提供额外的脱碳途径，而无需在矿井内额外的充电基础设施。

通用汽车和小松计划于 2020 年代中期在小松亚利桑那试验场 (AZPG) 研发设施测试第一辆由 HYDROTEC 驱动的采矿车原型。该车辆将由超过 2 兆瓦的 HYDROTEC 电源立方体提供动力。

点评：

作为一家公司，小松致力于通过其业务最大限度地减少对环境的影响，目标是到 2030 年将产品使用和设备生产中的 CO 2 排放量减少 50%（与 2010 年的水平相比），并实现碳中和的挑战目标到2050年。几十年来，小松一直致力于通过在许多领域的创新产品开发来减少客户的温室气体排放，包括电动柴油自卸车、电铲、再生能源存储能力和节油计划。

小松及其几家客户共同努力快速创新，支持碳减排目标，成立了小松温室气体 (GHG) 联盟。该联盟的创始成员包括力拓、必和必拓、Codelco 和 Boliden。通过联盟框架，小松的温室气体合作伙伴将直接与小松合作，在下一代零排放采矿设备和基础设施的产品规划、开发、测试和部署方面积极合作。该联盟的最初目标是推进小松的电力不可知卡车概念，即一种运输车辆，可以使用多种动力源运行，包括柴油电动、电动、手推车（有线）、电池动力甚至氢燃料电池。

通用汽车公司从事燃料电池研究和产品开发已有 50 多年的历史，是少数拥有先进的本土锂离子电池和氢燃料电池技术平台的公司之一。通用汽车和小松相信，这些互补技术可以帮助刺激低排放移动解决方案的采用，并帮助乘用车以外的其他行业实现其可持续发展目标。