

随着微软加速器出海专场北京站和深圳站两场线下活动的成功举办，12月15日，由微软加速器主办、动点科技承办的微软加速器出海专场上海站活动也在上海市微软加速器中圆满落下帷幕。

作为本年度的第三场专场活动，本次上海站同样迎来了众多出海领域前沿探索者的积极参与。同时，来自微软、出海领军企业、投资机构、科技创新企业、海外政府机构的专业人士也再次围绕企业出海过程中的技术应用、营销策略、市场落地、生态建设等方面的痛点展开了深刻解读及精彩分享，为企业走向更加广阔的海外市场带来了更多启发。

活动首先由微软加速器北亚区总经理周健先生致辞。他指出，目前，微软加速器隶属于微软总部，其特点之一就是能够直接帮助初创企业对接到微软的全球创新生态。

周健表示，通过对包括微软客户、微软销售、微软合作伙伴等在内微软内部资源的连接，在迄今入华的十一年半时间内，微软加速器已在中国孵化和加速了800多家企业，并且这些企业的整体估值已超过5000亿人民币。当前，面对如火如荼的中国企业出海热潮，微软加速器也正致力于把中国创新带到海外。

他进一步讲到，“进入微软加速器后，对于不同发展阶段的企业，我们也为其准备了不同的项目。针对早期企业，我们会在云服务上给到支持，包括最高25万美金的Azure、OpenAI、GitHub、Office、LinkedIn等等。对于一些比较后期的创业项目，我们也有一个叫做Pegasus的项目——这个项目的核心在于，我们将会把微软全球销售渠道和共同销售渠道中的产品直接给到这些项目，真正为其商业化赋能。”

随后，动点科技创始人兼CEO、BEYOND Expo联合创始人卢刚博士就《让世界看见亚洲创新》发表了主题演讲。他表示，现阶段，全球的科技创业环境跟之前相比已经有了很大不同。其中，在亚洲，新加坡科技创新的日益兴起以及日本创业生态的更加国际化使得这里迎来了更多全球目光的关注。同时，马来西亚、印尼、泰国也正依托于自身在人口规模、年轻群体、社会文化环境等方面的相对优势不断展现出其市场潜力，吸引着越来越多出海机构的驻足。

不过，他也强调，目前，欧洲地区对于亚洲科创生态的了解仍然存在着一些误区，并且随着以巴西为代表的南美新兴市场的崛起，亚洲同世界其他地区的合作空间也产生了更大的提升潜力。因此，“亚洲需要一个平台来向世界展示亚洲创新···现在，不光是电商和IoT，企业服务、新能源、汽车等领域也都在积极发力海外，我们应该有一个能去讲好中国创新故事的平台，而这也是我们为什么要去做这个出海系列活动的出发点，它可以做小，但也可以做大···”

接下来的对话环节中，卢刚博士同微软加速器第七期成员企业来也科技的创始人汪冠春基于《创始人谈出海经验与教训》的主题展开了一场深刻对话。在出海经验方面，汪冠春分享到，以来也科技为例，来也科技自身有着非常丰富的产品线，在其希望能够同时进入多个海外国家和市场的时候，它可以让当地的业务团队选择最适合当地需求的产品进行切入。不过，这也会在另一个层面上增加拓展海外市场的复杂度，因为从管理的角度上来看，这会需要企业正确的识别出哪一个市场适合哪一种产品，然后再通过销售和市场策略赋能。因此，这就会对企业组织能力的管理能力有很高的要求。

而从这一点出发，他表示，在来也科技开始建设海外团队的时候，当时也正值疫情，其位于国内的员工很难出去。因此，来也希望能够最快程度上去提升当地的品牌意识、在当地招聘了有经验的和有创业精神的成员。这些成员基于自身的当地市场资源能够很快的把品牌推出去，从而产生一定的商机。

在日渐火热的生成式AI浪潮下，企业如何正确看待并把握这一技术手段为自身创造发展机遇？微软加速器品牌&市场活动负责人书言做了主题为《Azure OpenAl助力企业出海》的主题演讲。她从微软的视角深入浅出地分析了生成式AI的具体商业化落地场景，为观众介绍了Azure OpenAI最新的功能以及海外的实际落地情况，并同现场的伙伴共同探讨了该技术的应用前景。最后，她借用微软创始人比尔盖茨先生的一句话回应，“很多时候，我们可能会高估未来两年的变化，却容易低估未来十年的变化···所以，不要‘坐以待毙’，对于企业客户和创业企业，建议积极拥抱大模型浪潮，积极与大模型结合。”

通过《Al SaaS全球化的选择》这一主题演讲，帷幄Whale创始人叶生晅Jerry针对国内企业全球化过程中的一些现象进行了解读。他指出，现在中国企业出海最大问题之一就是，如何找到自身的“China edge”，让自身的产品能够去和美国产品竞争。在他看来，供应链正是这其中最大的“China edge”，而这也是中国出海企业最成功的地方所在。

AppsFlyer大中华区高级市场营销总监Susie Ma基于《在变化中获得持续增长：2024 移动营销出海洞察》就移动营销领域在当下快速变化的外部市场环境中所面临的新机遇与新挑战进行了相关解读。她表示，现阶段，营销人员正迫切需要用更小的预算来帮助企业达成更好的效果，而这使得前者需要进一步思考如何优化自身的营销策略。另一方面，在业界隐私新政的推动下，营销人员往常所熟悉的营销方式和增长手段也都开始面临制约。再加上人工智能技术的日益兴起，行业中的一些商业运行规则也随之受到了影响。不过，相应的，面对这种不确定性，新的机遇也正从中浮现。Susie建议称，广告主可以从“‘量’身定制”、“拥抱AI”、“先人一步”三大策略上调整自身观念、打破过去的固有模式、探索全新可能。

目前，在企业出海的热潮中，在东南亚之外，凭借日益兴起的科创生态以及同样不可忽视的人口规模，以巴西为代表的南美市场也正在不断吸引更多出海企业的关注。随后，巴西驻上海总领事馆副总领事范天阳（Jose Roberto de Andrade Filho）也就《巴西：中国出海创业公司的新标地》这一主题，就巴西市场潜力、各城市的创业生态、以及行业领域的发展趋势进行了简要分享。

圆桌讨论环节中，在上海启迪创业孵化器国际合作总监郑与天的主持下，PingPong收单业务负责人郭迪帆与飞书深诺集团客户成功总监沈默就《共建电商出海“丝绸之路”》共同分享了现阶段电商出海过程中的一些注意事项。

其中，针对正在准备出海但尚未具体落地的企业而言，郭迪帆表示，一方面，企业应该在合规方面做好准备。无论是实物类的如电商出海还是直播、网文、短视频出海，不管是进入欧洲还是美国，企业都需要去考虑其业务流程是否合规。这不仅体现在数据隐私方面，在物流、信息流、资金流方面同样会有一定的要求。另一方面则是组织。这点会有两个部分构成——一是企业在全球化的过程中是否能够一个组织文化体系，在中西方文化对冲的情况下，把产品、解决方案更好地输送出去。第二，企业是否能有一个强大的供应链体系为其后续提供支撑，让整体形成更有力的输出。

沈默对郭迪帆的建议表示出了赞同并进一步讲到，在不同的国家，用户会有不同的需求。在达成了郭迪帆上述的“第一步”之后，企业需要去看手上会有哪些产品，可以触达的是怎样的用户。而从这一点出发，企业需要去思考这些用户的特性是什么，通过不断的调研或者用户访谈去找到真正的PMF，而后通过各种触达手段——无论是广告、还是视频或者网红，让这个产品更好地触达到用户。再之后再去看如何进行优化和提升。

最后，微软加速器品牌&市场活动负责人书言同Collov.ai智能空间计算中国区负责人赵鹭及黑湖科技联合创始人兼CTO刘嘉瑜两位嘉宾围绕《掘金“AI出海”》进行了精彩对话。

面对当下正在涌现的以AI为缩影的中国SaaS企业出海热潮，就展开这一行动之前，刘嘉瑜建议称，企业首先应该在公司战略层面明确出海的逻辑是什么，不能是因为看到别人出海而出海。并且在制造业领域，其出海逻辑跟消费品或者营销出海的完全不一致。比如黑湖的逻辑是基于中国和东盟之间的制造业和贸易方面，而这其中会有一个更大的市场来催生出更大的增量。而这个逻辑会决定企业出海的目标市场、团队配置以及风险挑战。

赵鹭指出，基于Collov.ai的经验来看，对企业，尤其是AIGC企业来说，它们一定要先在一个小区域中快速打磨出一个MVP产品。然后用这个MVP吸引投资机构或者愿意尝试科技创新的头部客户为其买单。他表示，“被看见很重要，而不是让看见···你拼命去push是没用的。”其次，他也讲到，“借力”也很重要。而这个“力”可能会主要体现为行业转型过程中所产生的“焦虑”。第三，企业一定要有更大层面上的战略性思考——因为只有这种大的思考才能真正吸引到优秀产投机构和优秀人才的青睐。