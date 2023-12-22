《自然》杂志官网日前对 2024 年有望发生的科技大事进行汇总和展望，涵盖人工智能、天文、生物医学、物理和信息技术等诸方面。

详情如下：

人工智能的进步

OpenAI 预计明年年底发布 GPT-5—— 支撑聊天机器人的下一代 AI 模型，功能预计会比其前身 GPT-4 更为先进。

同时，GPT-4 的竞争对手 —— 谷歌 Gemini 的推出也引发了科学家们的关注。谷歌 DeepMind 旗下的新版 AI 工具 AlphaFold 也将于明年发布，研究人员曾通过该工具对蛋白质的三维形状进行高精度预测，有望为药物设计、发现带来新的可能性。

联合国人工智能高级别咨询机构将在明年中期提交最终报告，为 AI 的国际监管制定指导方针。

瞄准星空

智利维拉・鲁宾天文台计划在明年年底开始运行部分仪器，用来对整个南半球的天空进行十年之久的观测。

明年中期，智利西蒙斯天文台也即将竣工，将在宇宙微波背景中寻找原始引力波的特征。但科学家仍在担心，由于夜空遭到卫星群带来的光污染与日俱增，新的地面望远镜数据可能无法使用。

蚊子的“武器化”

非盈利机构“世界蚊子计划”将于明年生产一种抗病蚊子，它们身上带有的细菌菌株可防止致病病毒的传播，从而使近 7000 万人免受登革热、寨卡等疾病的侵袭。

大流行之外

美政府正资助三种下一代疫苗的试验，两种是可在气道组织中产生免疫力、预防感染的鼻腔疫苗，另一种则是可增强抗体和 T 细胞反应的 mRNA 疫苗。

世界卫生组织也将于明年 5 月的世界卫生大会上公布“大流行病条约”的最终草案。

月球任务

明年，中国准备进行“嫦娥六号”月球采样返回任务。若该任务成功，将实现首次从月球背面采集样本。

同时，美国阿尔特弥斯二号最快明年 11 月发射，4 名宇航员（3 男 1 女）将乘飞船绕月飞行 10 天。

照亮暗物质

一项探测暗物质粒子（轴子）的实验结果将于明年揭晓，同时明年可能是科学家确定中微子质量的一年。

意识辩论：第二轮

明年，人们可能会对意识的神经基础具备新的认识。一个大型项目正在通过一系列对抗性实验测试两种意识理论，预计将于 2024 年底公布第二次实验结果。

在第一轮实验中，两种理论都未能与观察到的大脑成像数据完全吻合，从而使一场长达 25 年的赌局尘埃落定，哲学胜过了神经科学。第二轮实验可能会让神经科学更接近于破解主观体验的奥秘。

拯救地球

明年下半年，海牙的国际法院可能会就各国应对气候变化的法律义务发表意见，并对那些被认定破坏气候的国家的法律后果作出裁决。虽然裁决不具有法律约束力，但法院的影响力可以推动各国加强其气候目标。

此外，联合国“塑料条约”的谈判也将于明年结束。该条约旨在制定一项具有约束力的国际协议，以消除塑料污染。

超高速超级计算机

明年初，研究人员将开启欧洲第一台超大规模超级计算机“木星号”，这台巨型计算机每秒可进行百亿亿次计算。