雪铁龙推出了New SpaceTourer，这是一款在各个方面向高端市场进军的载人运输工具。它有两种长度可供选择，最多可容纳 9 名乘客，更加优雅，前端体现了雪铁龙的新造型特征，更加舒适，与最新一代信息娱乐系统的连接更加紧密，并且随着增加的功能而变得更加实用。巧妙的储物格。凭借其强大而富有表现力的设计、多种配置的模块化以及在各种情况下的机上舒适度，这款滚动休息室比以往任何时候都更能满足各种需求的现代解决方案。

在欧洲提供的电动版本中，续航里程已延长至 350 公里（WLTP 联合循环目前正在认证），以实现最大的多功能性并在控制运行成本的情况下提供可持续的移动性。对于专业人士来说，这是在能源转型中发挥作用的一种方式，可以提高他们的环境形象，特别是对于班车服务提供商来说，可以进入限制区域，享受无与伦比的驾驶舒适度并控制支出。结合新的 e-ROUTES 应用程序，他们甚至可以受益于真正的私人助理来帮助他们计划更长的旅程。

SpaceTourer 提供 17 种实用的驾驶辅助工具，可实现安全、无压力的驾驶。让生活更轻松的技术，例如免提进入和启动、坡道起步辅助、具有顶部后视视野的倒车摄像头、具有停止和停止功能的自适应巡航控制系统。 Go功能，以及安全增强技术，包括带行人和骑车人检测的自动紧急制动、驾驶员注意力警报、车道保持辅助、碰撞警告、自动头灯调光、交通标志识别等功能。

e-SpaceTourer 特别适合专业人士（班车、出租车等）、地方当局、公司、俱乐部和协会、家庭和“部落”的需求。它保证了他们在绝大多数日常行程中拥有足够的续航里程、前所未有的平稳、无噪音或振动的乘坐舒适性、零二氧化碳排放进入限制区域以及降低运营成本。