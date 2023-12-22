Sensor Tower发布了2023年全球电商应用增长新势力洞察，以下为详细内容：

2023年，Temu、SHEIN等热门出海电商应用在海外市场强势扩张，成功登顶全球电商应用下载榜和增长榜，并带动北美、欧洲、拉丁美洲、中东等市场电商应用下载量再攀高峰，同比涨幅均达到或超过17%。

本报告将介绍2023年全球电商应用增长新趋势，美国市场电商零售品牌广告投放趋势，以及中国电商出海表现，并通过案例分析，解码热门电商应用Temu和SHEIN成功扩展全球市场的经验。

Temu、SHEIN引领全球电商应用增长榜

2023年Temu和SHEIN下载量增长强劲，同时包揽美国、欧洲、拉丁美洲和中东市场电商应用增长榜冠亚军，超越Amazon、Shopee成为全球最受欢迎的电商应用。

Temu闪电扩张、SHEIN稳步增长

得益于低价、全托管和激进高效的营销策略，Temu正闪电般快速扩张至全球不同市场，2022年9月至2023年11月，Temu全球下载量突破3亿次。

快时尚电商应用SHEIN则凭借低价、风格多样、快速上新的特点获得女性用户青睐，稳步扩张全球市场。2014年5月至今，SHEIN累计下载量达8.3亿次，拉美和欧洲分别贡献了31%和25%的总下载量。

Temu在美国市场广告开支激增，突破5亿美元

根据Sensor Tower数字广告分析平台Pathmatics数据，2023年1-11月Temu在美国市场广告花费已达5.1亿美元，同比上涨17倍。在“超级碗”、“返校季”、“黑五”等重要营销节点，Temu均加大广告投入，广告流量的增长助力Temu快速打开美国市场。

Facebook是Temu和SHEIN主要广告投放平台

在美国市场，Temu和SHEIN广告主要投放在Facebook、Instagram和YouTube平台。2023年1-11月，Temu在Facebook平台的投放费用超过2亿美元，占总开支的39%。Facebook也是SHEIN的主要投放平台，2023年1-11月有42%的广告费用投放于该平台。

SHEIN和Temu用户使用Facebook沉浸度高

SHEIN和Temu用户在Facebook的沉浸度远超平均水平，为其主要投放Facebook平台提供有力的数据支持。Sensor Tower应用群组交叉分析显示，同时使用SHEIN和Facebook的用户，比所有Facebook用户每周平均使用时长高24%，同时使用Temu和Facebook的用户则比所有Facebook用户每周平均使用时长高20%。