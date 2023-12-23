英国电动汽车改装专家Everrati展示了其迄今为止最以驾驶者为中心的电动保时捷——一款受 Type 964 RSR 启发的新产品。

以 Everrati 重新定义的现代经典保时捷的领先产品组合为基础，全新零排放致敬传达了 964 RSR 3.8 的精神，将令人惊叹的赛车运动风格的手工打造 911 与碳纤维车身元素和一系列减轻重量的元素融为一体对内部和外部进行测量，通过定制的、OEM 级的、最先进的电动汽车动力系统来更新。

964 RSR 3.8 于 1993 年推出，是最稀有的 964 车型之一，这款可用于比赛的轻型后轮驱动涡轮宽体赛车仅生产了 51 辆。当时，它重新启用了著名的保时捷赛车运动徽章，该徽章首次出现在 1973 年 911 Carrera RSR 上，此后又出现在专注于终极赛道的 996、997、991 车型上。

作为汽车保管人和热情的汽车爱好者，Everrati 通过其重新定义的车型向 964 RSR 的影响力和遗产致敬，在此过程中创造了一个完全面向未来的可持续奢华典范，一件滚动的艺术品，一款可供子孙后代享用的车辆。

最新的 911 RSR 风格车型在位于牛津郡的全球总部设计和开发，将加入 Everrati 重新定义的汽车标志的领先产品组合中，其中包括电动版保时捷 911 ( 964) 双门轿跑车、Targa、敞篷车、揽胜经典。一个>梅赛德斯-奔驰 W113 SL“宝塔”。。梅赛德斯-奔驰 W113 SL“宝塔”和GT40 、路虎系列、路虎卫士、