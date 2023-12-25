近来AEB的测试在汽车圈引发了不小的关注，各车圈大佬纷纷下场参与讨论，也让大家对于AEB这项主动安全辅助功能开始产生了好奇。就在网络上一番争论也没有结果的时候，网络流传出一段比亚迪AEB系统测试视频，视频中搭载比亚迪AEB系统的仰望U8，在日间130km/h对静止前车、日间110km/h对消失的前车、夜间110km/h对静止前车三个场景下，实现了制动并刹停。直接刷新了AEB刹停的行业纪录，实现智能驾驶安全的核心。

从视频中的三个场景可以看出，比亚迪的AEB系统感知距离很远，响应速度非常快，并且面对复杂环境的稳定性也很强。市面上一般的车型，AEB的有效工作范围都在10-80km/h之间，而部分以智能驾驶见长的车企，能够把上限拉到100km/h左右，已经是非常难得。当AEB触发速度提升到100km/h以上时，无论是对感知能力、规控能力，还是底盘制动能力都提出了更高的要求。同时，AEB系统误触发会影响用户正常驾驶并可能造成安全隐患。可以说高速AEB是对车辆智能化水平的全面考验。

这次比亚迪直接把日间AEB的工作速度上限拉到了130Km/h，而且在夜间和消失的前车等复杂特殊工况下，比亚迪的AEB也能够精准触发并实现高速刹停，可以说全面体现了比亚迪车辆的感知、决策及执行能力的优势，智能化水平远超行业。

比亚迪AEB系统的突出表现，证明了其深厚的智驾研发实力。2023年7月，比亚迪发布了高阶智能驾驶辅助系统——“天神之眼”。“天神之眼”以安全为设计初衷，依托比亚迪先进的电子电气架构和全栈自研能力，为智驾提出的整车系统级解决方案。最近在各项智驾测试中，比亚迪各品牌的车型都取得了良好的成绩，这证明比亚迪已站稳行业智驾第一梯队。

目前对于大部分用户而言，智驾不敢用、不好用的安全痛点特别突出。而比亚迪认为，AEB系统是规避驾驶风险的最后一道防线，做好AEB能让用户放心使用智驾功能。因此坚持以高于行业水平的严要求推进AEB系统的研发。长期以来，比亚迪在安全上投入巨大，始终坚持安全是电动车最大的豪华，绝不能让用户承担不成熟技术带来的安全风险。

在今年比亚迪发布了一系列重磅的技术，如易四方、云辇、DMO等等，不断吸引着用户的关注。而在即将到来的智能化下半场，比亚迪也通过AEB和“天神之眼”等技术展现了其在智驾领域的领先地位。这些技术将为用户提供更加安全、智能的驾驶体验，不断推动汽车产业的智能化发展。同时，也期待比亚迪在未来能够继续推出更多创新技术，为全球消费者带来更加安全、智能的出行体验。