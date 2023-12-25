根据Canalys发布的数据，2023年第三季度，全球智能手机市场下降1%，由于厂商在二季度库存状况得到改善，并在三季度推出新品，因此出货量达2.946亿部。三星位居榜首，得益于更早的折叠屏新品迭代稳固了市场地位，出货量达5860万部，市场份额达20%。在iPhone 15新品需求的推动下，苹果紧随其后，出货量达5000万部，市场份额为17%。由于小米在新兴市场的强劲表现，使其排名第三，出货量达4150万部，实现了2%的年增长。OPPO（包括一加）位居第四，出货量达2640万部，市场份额为9%。传音（包括Tecno、Infinix和iTel）继续保持第五的位置，延续了上一季度的强劲势头，出货量达2600万部，成功捍卫前五名的地位。

Canalys的高级分析师Sanyam Chaurasia表示，“随着节日旺季临近，新兴市场对新品的需求不断增长，推动着品牌和渠道的发展。小米和传音保持上一季度的强劲表现，使其成为前五名中唯一实现增长的厂商。小米在2023年上半年成功使库存回归正常水位，并在新兴市场积极发布了具有性价比的红米数字系列入门机型，使其在三季度重拾增长动能。与此同时，传音在其非洲核心市场的出货有所抬升，并帮助其达成了惊人的40%同比增长。尽管这些市场存在货币波动和进口限制，但新的升级需求仍然存在，消费者也逐渐适应了高通胀环境。在中东市场，传音通过强大的本地团队在一些低价市场抓住了增长的低端需求。而在拉美市场，积极的渠道建设以及新品发布也帮助传音在当地进一步扩张。”

Canalys研究分析师钟晓磊（Lucas Zhong）表示，”厂商正在寻求机会来巩固他们在高端市场的地位。各品牌正在着手增强高端产品线的竞争力，并着重于改善产品硬件设计和软件UI。在此趋势下，我们认为全球范围内折叠屏市场的竞争烈度将持续升级。三星较往年提前两周发布了Galaxy Z Flip和Fold 5系列，从而为三季度的营收和市场表现打了一剂强心针。然而，随着折叠屏机型的市场供应不断多样化，这一趋势也将会对三星目前在该细分市场的主导地位构成挑战。OPPO战略性地在不同地区分别推出了Find N3和OnePlus Open机型，展现了中国厂商进军全球折叠屏市场的雄心。另外，iPhone 14系列之间过度的差异化也使得苹果面临了需求挑战，并使其在iPhone 15系列将USB-C和灵动岛下放到标准机型以缩小差距，从而刺激需求以巩固其在高端市场的地位。”

钟晓磊补充道，“安卓厂商正在努力建设生态系统从而与iOS竞争。 消费者越来越愿意为了更好的生态体验而切换阵营，这也使得各大品牌开始着手开发自研操作系统，并通过展现研发能力的方式提升品牌形象。例如，华为Mate 60系列通过自研SoC与鸿蒙操作系统提供了完善的生态体验。小米的澎湃OS也完善了多设备间的互联体验，成为近期焦点。自研系统预计将为厂商打开智能手机以外的多条营收增长曲线，例如IoT与新能源汽车等。然而，自研系统成功的关键仍取决于能否为消费者提供独特且足够有吸引力的体验。因此，厂商仍需持续投入软件和硬件的协同研发，并关注于互联特性来打造竞争优势，从而在未来市场的变化下防守自身的用户留存与利润水平。”

钟晓磊表示：“Canalys预计2024年全球智能手机市场将在谨慎态势下实现温和增长。各厂商在2023年末预计会有相对健康的库存水平，并有足够的空间为迎接潜在的需求复苏而重建库存。然而，由于地区冲突和地缘政治等风险因素，地区之间的表现将出现分歧。因此，厂商需要在发展战略上保持灵活性，从而抓住特定区域的增长机会。此外，厂商也需要密切监测不同区域的终端需求，来战略性地优化资源配置，规避需求波动。目前中长期的市场增长仍因主要市场换机周期延长等因素而遭遇瓶颈，而在存量市场的竞争中，厂商必须不断进行能力建设，并专注于利润以及产品线的优化。”