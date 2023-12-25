近日，科塞尔医疗完成了超亿元B轮融资。本轮融资由达晨财智领投，苏创投·国发创投、苏高新股份及Medpark跟投。

科塞尔医疗创始人兼CEO胡清表示：2024年是科塞尔医疗第三个五年计划的开局之年，本轮融资的顺利完成，充分说明了投资人对科塞尔医疗的持续看好，对公司的产品定位、竞争力及前景充满信心。本轮融资将助力公司深化血管介入平台化及国际化布局，丰富产品管线，扩大生产基地，吸纳更多、更优秀高端人才集聚，为公司顺利达成“成为中国领先、全球知名的血管介入领域创新医疗器械企业”的目标夯实基础。科塞尔人也将始终知行合一、务实拼搏，把准行业脉搏，与各方合作共赢，共同打造行业生态。

达晨财智表示：科塞尔医疗是一家具有独特竞争力的企业，除被投企业必备的资质和潜质外，科塞尔医疗创始人的战略眼光、平台化及全球化布局、务实的企业文化、凝心聚力的核心团队、持续的研发投入及强大的研发能力更是我们决策投资时的重要考量，我们相信科塞尔医疗一定能够行稳致远。苏创投·国发创投表示：科塞尔医疗务实高效的团队、清晰稳健的业务模式以及产品巨大的临床需求，这是苏创投·国发创投所看重的价值所在。科塞尔作为一个平台型企业，在外周介入、心脏电生理、冠脉介入和介入器械材料等领域全面布局，建立了丰富的产品管线，并已经在外周领域商业化上进展迅速。希望通过本轮投资合作，助力科塞尔医疗发展成为中国领先，并具有全球竞争力的创新企业。

苏高新股份及Medpark表示：科塞尔医疗在Medpark创立并成长，已经发展为高新区医疗器械企业员工人数最多的企业之一，是一家具有强烈社会责任感的企业。我们见证了科塞尔医疗的十年成长，未来持续看好公司的发展，也会一如既往地提供全方位的支持。