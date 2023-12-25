ET9是蔚来全栈技术布局和全球领先科技的结晶之作，包含17项全球首发技术、52项同级领先技术，已申请专利达到525项，以创新科技定义智能电动行政旗舰新标准。

据介绍，蔚来ET9搭载蔚来首款5nm车规级智能驾驶芯片——神玑NX9031，以及自研整车全域操作系统SkyOS·天枢，做到了“有芯、有魂”。此外，ET9拥有中国首个深度自研的智能系统架构，中央计算平台Adam 2.0支持智能驾驶、智能座舱、智能底盘、车身、动力、云域6大板块的计算功能。

蔚来ET9的“SkyRide·天行智能底盘系统”首次将线控转向、后轮转向和全主动悬架三大核心硬件系统集成在一起，是目前全球唯一的全线控智能底盘。活动现场，当蔚来ET9前舱机盖上摆放四层香槟塔，稳定行驶在减速带道路上时，现场响起一片惊呼。

此外，蔚来ET9搭载“全域900V高压架构”，包含电池、电机、线束、空调、DC-DC、车载充电机等核心电子电器元件，拥有最高电压925V、充电峰值功率600kW、充电峰值电流765A的三项技术。李斌说，“900V超充快换补能体系能够实现通过换电3分钟满电出发，或充电5分钟续航增加255km的行业领先表现。”

秉承“每一点安全，都值得全力以赴”的安全理念，蔚来ET9以旗舰级主被动安全和全车安全冗余设计。参照航空级安全标准设计，ET9针对智能电动汽车的七个关键系统——驱动、制动、转向、感知、计算、通信、配电，进行了全面的安全冗余设计，定义行政旗舰全球安全标杆。