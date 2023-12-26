因陷入专利纠纷而被裁定禁止在美国进口，苹果官网在本月 21 日就已开始停止在美国销售 Apple Watch Series 9 和 Apple Watch Ultra 2，零售店在 24 日也已停售。

但从外媒的报道来看，虽然苹果官网和零售店，均已停止在美国销售 Apple Watch Series 9 和 Apple Watch Ultra 2，但这两款苹果 9 月份新推出的 Apple Watch，在美国其它平台上仍可购买。

在亚马逊美国官网上，Apple Watch Series 9 和 Apple Watch Ultra 2 目前均还有售。

此外，在百思买美国官网上，目前也还有这两款新 Apple Watch 在销售，均能正常添加到购物车中。

不过，亚马逊和百思买目前在销售的 Apple Watch Series 9 和 Apple Watch Ultra 2，大概率是库存。

据此前消息，在 Masimo 和苹果的专利纠纷中，美国国际贸易委员会在今年 1 月份做出了支持 Masimo 的裁定，并在 10 月份发布命令，禁止美国进口侵犯 Masimo 专利的苹果手表。禁止进口，也就意味着不限于苹果销售，其它平台也将受到影响。目前仍在销售的其它平台，在库存销售完毕之后，预计也不会继续销售。