概要：奔驰-AMG 推出了 SL 63 SE PERFORMANCE 车型——有史以来最强大的 SL。4.0 升 V8 双涡轮发动机和 AMG 电动驱动单元共同产生 600 kW（816 hp）的系统输出和高达 1,420 Nm 的最大系统扭矩。

亮点：电力驱动器的即时响应、扭矩的快速积累和线性动力传输可带来令人印象深刻的驾驶体验。百公里加速仅需2.9秒，最高时速可达317公里/小时。AMG 主动行驶控制悬架等系统具有主动侧倾稳定和主动后桥转向功能，可确保舒适性和驾驶动力之间的广泛平衡。

特色：

E 性能：前部为内燃机，后部为电动机，前轴上的 AMG 4.0 升 V8 双涡轮发动机还与后轴上的电动驱动装置相结合。它集成了 150 kW（204 hp）永磁同步电动机、电动切换两速变速器和机械后轴限滑差速器。

受一级方程式赛车启发，在阿法尔特巴赫开发：AMG 高性能电池。高性能电池容量为6.1kWh，连续功率70kW，峰值功率150kW。通过安装的 3.7 kW 车载充电器在充电站、壁箱或家用插座上使用交流电进行充电。高科技冷却剂在所有 560 个电池周围流动并单独冷却它们。

八种 AMG DYNAMIC SELECT 驾驶程序“电动”、“电池保持”、“舒适”、“平稳”、“运动”、“运动+”、“RACE”和“个人”是针对新驱动技术精确定制的。它们提供广泛的驾驶体验——从高效到动态。驾驶程序会调整重要参数，例如驱动和变速箱的响应、转向特性、底盘阻尼或声音。

驾驶员可以使用右侧 AMG 方向盘按钮选择四种不同级别的能量回收。这适用于除“平滑度”之外的所有驾驶程序。在最高级别，所谓的“单踏板”驾驶是可能的。超过 100 kW 的电力可以反馈到电池中。

内饰服务于运动目标群体以及重视最大舒适度的客户。驾驶舱的设计一直到中控台上的纵向格式显示屏，都以驾驶员为中心，给人留下了和谐的整体印象。2+2座位的实用尺寸概念提供了宽敞的内部空间。

MBUX 多媒体系统（梅赛德斯-奔驰用户体验）使用直观且易于学习。SL 63 SE PERFORMANCE 包含众多 AMG 和混合动力专用的显示屏和功能。“AMG Performance”等独家菜单项凸显了运动特色。混合技术还可以通过视觉体验：高质量的图形使驱动系统的功率流可视化。还可以调用电机的速度、功率、扭矩和温度。

主动空气动力学也进行了微调。它适应电气化驱动技术。具有半主动侧倾稳定功能的 AMG 主动行驶控制悬架也是标准配置。SL 63 SE PERFORMANCE 还标配主动后桥转向系统。为了与极限性能值和相关性能保持一致，AMG 陶瓷高性能复合制动系统（前部青铜色 6 活塞固定卡钳和后部 1 活塞浮动卡钳）成为标准配置。

点评：

奔驰-AMG SL 63 SE PERFORMANCE 插电式混合动力车是市场上少有的高性能代表作，同时又兼顾了电动的可持续理念，在性能和绿色之间取得了最大的平衡， 并且拥有了极高的操控感受，给其他车型提供了极高的参考价值。