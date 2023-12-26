微软 Xbox 游戏 AI 总经理 Haiyan Zhang 日前宣布与数字人开发公司 Inworld AI 签署了一项合作协议，将引入一系列开发工具，允许开发者为游戏创建基于 AI 的 NPC。
当前游戏内的 NPC 通常采用预制对话，因此玩家很容易对 NPC 对话内容感到厌倦，微软 Xbox 援引 Inworld 公司内部一项调查，声称有 79% 玩家经常与 NPC 进行互动，但有 28% 玩家认为当前游戏内的 NPC“对玩家的行为难以做出正确的回应”、52% 玩家抱怨现在游戏内的 NPC“只会重复对话”。
微软 Xbox 此次与 Inworld 公司签订的合作协议，主要是引入基于 AI 的“角色引擎”及 Copilot 助理：
- “角色引擎”能够为 NPC 添加“即时对话选项”，允许游戏利用玩家行为设计“动态 NPC 反应”，无需游戏设计师手动调整 NPC 骨骼脚本，即可令 NPC 呈现出“栩栩如生”的表情；
- “Copilot 助理”能够帮助游戏设计师轻松创建任务脚本树及对话剧本，并提供一系列可参考的点子。
微软 Xbox 同时声称，未来将联合 Azure、Microsoft Research 等部门，为游戏开发者提供“最先进的 AI 工具”，此外还将与 Xbox 工作室及第三方工作室展开合作，从而激发“对于未来游戏的想象”。