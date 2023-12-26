微软 Xbox 游戏 AI 总经理 Haiyan Zhang 日前宣布与数字人开发公司 Inworld AI 签署了一项合作协议，将引入一系列开发工具，允许开发者为游戏创建基于 AI 的 NPC。

当前游戏内的 NPC 通常采用预制对话，因此玩家很容易对 NPC 对话内容感到厌倦，微软 Xbox 援引 Inworld 公司内部一项调查，声称有 79% 玩家经常与 NPC 进行互动，但有 28% 玩家认为当前游戏内的 NPC“对玩家的行为难以做出正确的回应”、52% 玩家抱怨现在游戏内的 NPC“只会重复对话”。

微软 Xbox 此次与 Inworld 公司签订的合作协议，主要是引入基于 AI 的“角色引擎”及 Copilot 助理：

“角色引擎”能够为 NPC 添加“即时对话选项”，允许游戏利用玩家行为设计“动态 NPC 反应”，无需游戏设计师手动调整 NPC 骨骼脚本，即可令 NPC 呈现出“栩栩如生”的表情；

“Copilot 助理”能够帮助游戏设计师轻松创建任务脚本树及对话剧本，并提供一系列可参考的点子。

微软 Xbox 同时声称，未来将联合 Azure、Microsoft Research 等部门，为游戏开发者提供“最先进的 AI 工具”，此外还将与 Xbox 工作室及第三方工作室展开合作，从而激发“对于未来游戏的想象”。