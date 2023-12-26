PIX从创始之初就以重塑城市作为愿景，基于对未来终局的思考，我们重新定义了下一代汽车–移动空间，汽车不再只是一个交通工具，而是一个个提供服务的移动空间，这也将最终重塑城市，使城市成为一个真正的超级有机体，可响应、可连接、可配置。

汽车除了基础的运人载物功能外，还可化身为会议室、书房、健身房、咖啡厅……你可以根据自己的需求，招之即来，挥之即去。这不是未来，而是正在到来的现实。

PIX移动空间产品经过一年的迭代，目前正式发布和开售2.0版本，在过去一年时间，我们的产品已经小批量生产，交付和投入到中国、西班牙、美国、日本、印度等全球多个国家落地运营，获得来自全球客户的高度认可，非常有性价比，也是极具未来感的技术美学产品。

Robobus是PIX移动空间的无人接驳版本，为用户提供3-10公里短距离的出行服务，目前有自动驾驶和线控2个版本。Robobus自动驾驶版本，主要服务于景区、高校、机场、智慧园区、智慧城市、智能网联示范区等场景客户；Robobus 线控版本完全开源，主要为自动驾驶软件开发企业、高校、科研机构、企业创新研发中心等提供服务。

Robobus 采用了多传感器融合的策略，包含激光雷达、毫米波雷达、摄像头和超声波雷达，能够获得更全面、更准确的环境信息，从而在多种道路条件下做出更安全的驾驶决策。

这种综合感知系统能够精确地识别和分析周围的障碍物、行人、车辆和道路标志，确保在各种道路和天气条件下的安全驾驶。

云调度系统是 PIX Moving 为方便经营者管理无人车队，保证其运营稳定高效而开发的自动驾驶车辆专用运营管理平台。

具备车队车辆管理、车辆实时数据处理、实时视频监控、应急接管、消息通知、报警通知、远程驾驶、OTA、用户管理、地图管理 、操作日志记录等功能。

在平台中，管理人员可直观即时地观察各车辆运行线路、所处位置、车辆数据等信息，对各车队各车辆实时有效监管并提供线上管理控制。

为了给自动驾驶软件开发企业、科研机构、高校等群体提供更好的适配服务，PIX Robobus线控版支持开源。

线控版本的基础配置与自动驾驶版本一致，去掉了传感器、计算平台、算法和调度平台。

提供通讯控制CAN接口、高级控制模式接口、供电接口以及传感器安装接口等。

除此之外，PIX还可帮助算法公司提供自动驾驶软硬件适配方案，设计传感器布局，从而让各类开发者快速实现自动驾驶场景应用。

目前，已经帮助美国JeGo、中国追势科技、御旷科技等企业提供了线控版本服务。

Robobus 在设计之初，从线控底盘、自动驾驶、调度系统等多个方面做了安全部署。

单纯线控底盘部分，PIX Robobus 就设置了3层安全冗余，当系统检测到一个控制器失效，另一个控制器可以激活启动，提供基本功能候补。更进一步，如果其它控制器失效，还要有最后一重安全冗余提供底盘制动的基本功能。

同时，Robobus 可配置FAE工程师驻守，当出现策略缺陷、系统故障、规则政策与人为原因导致的运行故障，FAE工程师将人为介入处理异常与极端情况，为运营提供多一层的安全保障。

得益于PIX自研的滑板底盘，以及PAM（AI算法设计模型）、RTM（实时成型模型）、金属3D打印等设计制造工具链，使得 PIX Robobus 研发成本比传统研发成本低60%。

PAM与RTM打通设计端与制造端，整个过程实现一体化，可以大幅度降低产品研发成本，缩短研发周期，满足小批量、多车型、迭代快的自动驾驶市场需求。

为了满足客户多场景的需求，我们同时推出了另一款直翼门版本用于无人新零售场景，比如移动咖啡、酸奶、美妆、便利店等。

PIX Moving 已经在全球多个地区，稳步推动自动驾驶移动空间商业应用，感谢各地地方政府、集成商、机构等支持。

预告一波，PIX 移动咖啡车即将下线，场景方、品牌方等合作伙伴招募正在继续，欢迎你加入这场新的产业革命。