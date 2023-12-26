深圳市柔宇科技股份有限公司（简称“柔宇”）是一家专注于全柔性屏幕技术的企业，曾被视为国内领先的创新型公司，然而近日柔宇科技再陷欠薪危机。

据界面新闻报道，12 月 25 日在深圳龙岗区的柔宇国际显示基地约 50 名柔宇的员工在基地门口举着横幅和标语，要求公司尽快发放工资。据多名参与罢工的员工介绍，2022 年 11 月至今，柔宇拖欠员工薪酬已长达一年时间。近百名维权员工签署了一份名为《关于申请解决深圳市柔宇科技股份有限公司拖欠员工工资的诉求》（以下简称《诉求》）的文件。文件显示，截至 2023 年 12 月 21 日，柔宇已拖欠 2022 年 11 月至 2023 年 11 月的工资，共计 12 期（其中职员欠薪 12 个月，普工欠薪约 8 个月）。这两年间离职的近千名员工也未发放拖欠的薪资，累计欠薪金额约为 4000 多万元。

柔宇的一名在职员工称，目前柔宇的业务已经萎缩到了极点，只剩下一些基本的屏幕组装业务，“收入仅够用来交社保”。公司的员工也大幅减少，仅剩 200-300 人，主要是负责维护产线设备的工程师。员工说，他们曾多次向公司的董事长兼 CEO 刘自鸿反映情况，希望他能够解决资金问题，但刘自鸿只是口头承诺，说公司正在寻求融资，还说会给留下来的员工发放“留任奖”，但这些都没有兑现。

柔宇曾经是一家备受资本青睐的公司，其声称自主研发了超低温非硅制程集成技术，可以打造出全柔性屏幕，挑战三星的垄断地位。据悉，从 2012 年到 2020 年，柔宇共完成了 13 轮融资，获得了 98.5 亿元的投资，投资方包括深创投、IDG 资本、松禾资本等机构。

然而，柔宇的业务并没有达到预期的效果，反而陷入了持续的亏损和资金困境。2021 年底，柔宇就被曝出拖欠员工和供应商的款项，引发了舆论的关注。今年 4 月，柔宇又被曝出仍然没有发放工资，甚至有一些员工被迫“放假”，只有少数的产线还在运行。

柔宇也曾试图寻求外部的帮助，包括政府和投资方的支持。柔宇的非独立董事刘姝威曾在 2022 年 4 月发文，称深圳市政府对柔宇的全柔性屏投片生产线进行了考核，认为其投片良率达到了 81.6%，并建议政府帮助柔宇解决资金问题，引入战略投资者，开拓柔性技术的市场。柔宇的类 6 代柔性显示屏生产线项目也曾被列入深圳市的重大项目计划。但据员工所述，该产线始终未有启动。

有知情人士透露，政府方面已经成立了一个专项工作小组，负责推进柔宇的债务重组，但迟迟未有进展，其中一个障碍是刘自鸿不愿意放弃对公司的控制权。

另外据员工透露，今年 11 月，刘自鸿曾邀请柔宇的 A 轮投资方 Jack and Fisher Investment Company Limited 的高管到公司商谈债务重组事宜，但也没有达成任何协议。该机构持有柔宇科技 3.79% 的股份。

截至目前，柔宇存在 18 条被执行人信息，被执行总金额超 29 亿元，此外，该公司还存在多条限制消费令和终本案件信息。这些都意味着，已离职员工很难通过劳动仲裁拿回被欠薪资。

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