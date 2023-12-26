根据 Sensor Tower 发布的商店情报数据，Garena《Free Fire》（包括《Free Fire MAX》)以近1800万次下载，位列11月全球移动游戏下载榜榜首。印度是该游戏第一大市场，贡献了30.4%的下载量；其次是巴西和印度尼西亚市场，分别占9.4%和8.2%。11月1日，该游戏推出了第11赛季“Rise of the Puppets Booyah Pass”活动，并迎来2023年第三个下载量峰值。

《Roblox》以近1700万次下载位列榜单第2名。美国是该游戏第一大市场，贡献了12.6%的下载量；巴西市场以12.2%的下载量排名第2，排名第3的越南市场占8.3%。彩妆品牌e.l.f. 与 Roblox 携手推出了 e.l.f. UP! 大亨活动，让玩家在游戏中塑造自己个性化的创业者等体验，并赠送100 万个由玩家创作的主题道具，这场跨界联动不仅进一步丰富了Roblex的内容，也为e.l.f. 触达未来的消费者提供了有效渠道。

排名前五的另外3款游戏依次为Miniclip《Subway Surfers 地铁跑酷》、Gametion《Ludo King》和Botanica Global《Real Car Driving: Race City 3D》。

2023年11月，全球手游在 App Store 和 Google Play 的下载量为40.2亿次，环比下降1.4%。印度市场以7.26亿次下载排名第1，占全球总下载量的18.1%。美国和巴西市场以8.2%的下载量分列第2和第3名。

腾讯于11月初在中国市场推出经典音乐手游《节奏大师》，并在中国iOS渠道获得超过500万次下载，成为11月该市场下载量最高的手游产品，并跻身全球手游下载量增长榜第9名。

作为Warcraft IP的最新作品，Activision Blizzard于11月3日推出动作策略手游《Warcraft Rumble》(魔兽兵团)，当天游戏登顶美国手游下载榜。11月该游戏全球下载量超过470万次，进入下载量增长榜第10名，同时成功位列全球手游收入增长榜第5名。

说明：Sensor Tower下载量数据仅统计App Store或Google Play账号首次安装，同一个账号在不同或相同设备的多次安装不重复统计。下载量数据已合并同一个应用的多个版本，如Facebook和Facebook Lite。