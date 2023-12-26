谁说经济型电动汽车没有足够的空间或功能？ 大众汽车公布了其价值 27,000 美元的 ID 2all 概念车的内饰，具有宽敞的存储空间。大众汽车于 3 月份推出了ID 2all 概念，这是一款价格低于 25,000 欧元（约合 27,000 美元）的电动汽车。

大众经济实惠的电动汽车基于新的 MEB Entry 平台，WLTP 续航里程可达 450 公里（280 英里）。大众表示，这款电动汽车配备了“特别高效的驱动、电池和充电技术”。

ID 2all 将成为第一款配备 FWD 的 MEB 车辆，因为它扩展了该平台的用途。大众乘用车首席设计师安德烈亚斯·明特 (Andreas Mindt) 表示，这款入门级电动汽车“预览了大众汽车的新设计语言。”

最大的变化之一是 C 柱设计，最初是为第一代高尔夫开发的。大众表示，它将像高尔夫一样宽敞，像 Polo 一样便宜。

内饰配备带独立音量控制的现代信息娱乐系统。大众表示ID 2all拥有 490-1,330 升的“宽敞”存储空间。大约是 17.3-47 立方英尺。

相比之下，特斯拉 Model 3 第二排后面的载货空间为 561 L（19.8 立方英尺）。 Model 3 搭载 5 名乘客时的总货运量为 649 升（22.9 立方英尺）。它还包括 88 升（3.1 立方英尺）的后备箱存储空间。

Mindt 还发布了 ID 2all 12 英寸信息娱乐系统和 11 英寸显示屏的更新设计。据 Electrek 最近报道，大众希望恢复物理按钮。新图像显示包括空气和加热按钮。

最酷的新功能之一是新的旋钮，可让您切换驾驶模式。通过转动旋钮，您可以切换驾驶模式，包括“经典”和“复古”。经典模式来自甲壳虫时代，而复古模式则来自高尔夫时代。