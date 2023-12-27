在上汽集团的海外“方阵”中，百年英国运动汽车品牌MG名爵又称得上是“当家花旦”。列中国出口单一汽车品牌第一，畅销英国、挪威、荷兰、德国、澳新等发达市场在内的60多个国家。与此同时，上汽MG名爵新能源车也开始大举进军海外市场并“抢滩”欧洲。

2019年底，名爵HS、纯电动名爵EZS一举揽获2个“欧洲五星安全”和1个“澳洲五星安全”，彰显了名爵“Safety Fast”安全理念。除此之外，名爵更是中国率先通过REACH、E-MARK、ECE R100等欧洲严苛法规，更早已获得UL2580、IP67等国际标准的认证。

MG 的特斯拉 Model Y 竞争车型有一个新名称，“eHS”似乎是新兴术语，或者至少是其中的一部分代号。MG 的营销部门非常重视将其产品系列融入其英国传统的设计 DNA。 eHS 受到了造型鲜明、比例匀称即将推出的 MG3 掀背车的影响。

外观设计融入时尚风格

前端采用鲨鱼鼻式仪表板、突出的下格栅和细长的矩阵式 LED 头灯。移至侧面，您会看到巧妙的扇形车门、带有侧视摄像头的前挡泥板板条，以及一座带有现代图森风格的温室。

车尾部，这款 SUV 采用简洁的全宽 LED 尾灯布置，带有镀铬细节，外透镜内饰有风格化的英国国旗。再往下看，后导流板周围环绕着对比鲜明的镶嵌物，并饰有水平镀铬带。

下一代车型可能会过渡到模块化可扩展平台 (MSP)，也称为 Nebula。与前代产品不同，由于 MG 在 澳大利亚、新西兰和英国等市场的强劲需求，eHS 将采用右舵生产。

预计 eHS 将配备更高质量的 5 座驾驶室，配备浮动 10.25 英寸数字触摸屏，搭配无线 Apple CarPlay 和 Android Auto 以及“MG Pilot”驾驶员辅助主动安全套件。

新车性能具备海外竞争力

eHS 将对现有 Marvel R 的动力系统选项进行改进 ，其中包括一款拥有 178 马力的后轮驱动车型，仅供参考马力（132千瓦）的功率和410牛米（302.4磅英尺）的扭矩和三电机性能变体运动288马力（212千瓦）和665牛米（490磅英尺）。后者不太可能回归，更高输出的双电机选项将成为续航顶级产品。

电池模块尺寸和充电能力仍未知。尽管如此，我们知道新平台可容纳高达 150kWh 的电池容量，是当前 MG Marvel R 中 70kWh 电池组大小的两倍多，这对于声称的 WLTP 行驶里程来说有利于长达 370 公里或 230 英里。

还有插电式混合动力版本（称为 eRX5），增加了 180 kW 电动机和 12.3 kWh 电池。它的综合最大扭矩为 570 Nm，从 0 加速到 62 英里/小时只需 6.9 秒，在 100% 电动模式（WLTC 循环）下续航里程为 31 英里（50 公里）。

装备方面，可包括360°摄像头、i-ACC智能巡航控制、双4K高清双屏（最大27英寸）、蓝牙、实时导航和OTA更新、智能尾门、iMAX全景天窗和Wi-Fi -Fi。

eHS 将在电动 SUV 市场上占据一席之地，并与福特 Mustang Mach-E、特斯拉等竞争对手展开竞争型号 Y、 现代 Ioniq 5、 起亚 EV5、丰田 BZ4X、 Volkswagen ID.4、 Nissan Ariya。官方可能会在未来几个月内发布 2024 年车型的消息，而右侧驾驶车型的生产将于 2025 年开始。

上汽MG名爵已经在包括英国、泰国、智利、澳新等地形成8个“规模级”市场，以名爵eHS为例，作为国内率先符合欧洲REACH法规、获得欧盟E-MARK认证、满足欧洲ECE R100等要求的插电混动SUV。在新能源方面，名爵已自主掌握新能源“电池、电驱、电控”三电核心技术。我们希望这款车在海外取得不错的销售成绩，帮助上汽MG名爵在全球汽车业占有自己的一片天地。