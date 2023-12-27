12月27日，以女性健康为核心的科技创新企业——深圳顺式聚禾生物科技有限公司（简称“聚禾生物”）宣布完成超亿元人民币B轮融资。本轮融资由阿美风险投资（Aramco Ventures）旗下的多元化成长基金Prosperity7 Ventures领投，老股东山蓝资本追加投资。

此轮筹集的资金将有力推动公司在全球的业务扩展、产品研发、注册申报、大众健康管理及消费医疗板块的发展，为众多用户带来高效的解决方案。

在女性健康领域，聚禾生物已推出用于妇科肿瘤早筛的甲基化检测产品和女性生殖微生态检测产品。聚禾生物核心产品禾宫康CISCER（国械注准20233400253）已于今年3月获得中国国家药监局审批上市。

值得一提的是，禾宫康CISCER所选用的双靶基因已被收录在《中国子宫颈癌三级规范化防治蓝皮书》中，并建议其应用在子宫颈癌诊疗中的多个应用场景。同时聚禾生物也在完善妇科肿瘤早筛早诊布局，投入近亿元的内膜癌筛查产品（禾蔻安CISENDO）已经完成临床试验，卵巢癌甲基化产品（禾薇益CISOVA）正在临床试验中。

除此之外，聚禾生物也积极进行临床转化研究，已成功开展三个全国级的万人多中心研究、多个省级研究以及一个中欧跨国研究。

聚禾生物创始人刘沛博士表示：“我们非常感谢新老股东对公司的认可和大力支持。聚禾生物将坚持初心，不断丰富和开发针对妇科疾病领域的创新管线，满足目前未被满足的临床需求，造福患者，为医药事业贡献力量。我们非常荣幸地宣布这一关键时刻的成功融资，这标志着市场对我们的技术和愿景的坚定信心。本次融资资金不仅将支持我们进一步深化产品研发，还将助力我们在海内外市场拓展，尤其是在消费医疗业务板块的建设。”

本轮融资领投方Prosperity7 Ventures执行董事总经理Aysar Tayeb表示：“我们很高兴能够领投聚禾生物的B轮融资。Prosperity7 Ventures致力于支持有影响力的企业，聚禾生物正是这样一家企业，他们在疾病早期检测方面取得了卓越成就。随着聚禾生物加速全球市场拓展，着力于更广泛地提高女性健康水平，我们相信公司将获得更多成功。”

山蓝资本执行董事顾胜寒表示：“自从山蓝在聚禾初创阶段的首次投资以来，我们一路见证了公司创始团队高效的执行力。公司深耕妇科，围绕妇科领域各类未满足的诊断需求，不断推出领先行业的创新产品，并且在此过程中严格遵循高标准的临床研究路径，为产品性能及大规模临床应用奠定了坚实的基础。随着公司产品的陆续上市，我们欣喜地看到聚禾正在多个妇科病种上填补当前早筛早诊手段的空白。山蓝在妇科、生殖领域的多项投资布局也正使得越来越多的患者受益于国产创新技术、创新产品在临床的应用。”