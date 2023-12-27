data.ai 发布了 2023 年 11 月全球突破游戏排行，以下为详细内容：

2023 年 11 月榜单被知名动漫改编的游戏、再版的热门系列游戏，和从电脑端移植至移动端的游戏所霸占。下载量和支出增速排行榜也反映出用户偏好在不同国家/地区的显著变化。为了基于相同的比较周期提供最新数据，我们将以 4 周为时间单位分析月度表现。

广受欢迎的动漫系列《Black Cover》的手游授权游戏本期上线，让翘首以待的粉丝们终于可以在移动端体验到这款产品。改编手游 Black Clover M 在下载量与下载量突破榜单双双蹿升至第一。值得一提的是，在 4 周的窗口期内，该游戏仅用了 3 天就击败了其他所有游戏，下载量超过 2100 万次。西方市场推动了下载量的主要增长，其中包括巴西、美国、墨西哥、法国和西班牙等。这是发行商 Garena 开辟西方市场的又一个成功案例。

Soul Knight Prequel（元气骑士前传）采用了经典像素风格与Roguelike地牢玩法，为玩家呈现出一个充满经典怀旧的游戏世界。作为亚太发行商发行的另一款角色扮演游戏，Soul Knight Prequel 在下载量突破榜单位居第 4。该款游戏在美洲和亚洲（巴西、中国、墨西哥、美国和韩国）大受欢迎，但亚洲市场带动了初期用户支出增长（中国大陆、中国台湾、韩国、泰国和美国）。

此外，中国发行商 Tencent 发行手游 Rhythm Master（节奏大师）王者归来，重回巅峰。自重新上线以来，该游戏已获得 420 万下载量。

基于热门动漫《咒术回战》IP 研发的角色扮演游戏呪術廻戦 ファントムパレード（咒术回战：幻影游行），在全球用户支出突破榜单上位居榜首。该游戏由总部位于日本的 Sumzap（隶属于 CyberAgent 公司集团）发行，主要专注于本地市场。目前，日本玩家下载量超过 400 万次，用户支出则超过 5900 万美元，用户单次下载平均支出高达近 15 美元。

2023 年，多款热门主机游戏 IP 开发了各自的移动版本。Warcraft Rumble 也是如此。自 1994 年 Blizzard Entertainment 首次推出以来，该游戏已经在 PC 端上建立了庞大的主要玩家群体。这款手游于 2023 年 8 月首次上线，玩法归类为策略/召唤战斗类别（游戏中通过卡牌或魔法等方式召唤部队，然后开启自动战斗模式）。2023 年11 月，游戏在全球用户支出增速游戏榜单排名第三位，比前一时期上升了 364 位。而自推出以来，全球累计下载量近 700 万次，其中主要来自美国、巴西、德国、法国和中国台湾。用户支出方面则已接近 2700 万美元营收。其中，美国市场定价 19.99 美元的应用内购买促销礼包（Arclight Booster）贡献了该市场总收入的 46% 。

自 2014 年面世以来，一直深受玩家喜爱的 Marvel Contest of Champions 跃升 93 位，在用户支出增速榜稳居第 6。这款格斗类游戏在过去的 9 年里，累计下载量达到 2.14 亿次，用户支出达 21 亿美元。在 11 月最后一周凭借“泽莫男爵黑市”促销活动，支出再次攀升。美国、英国、德国、加拿大和法国都是其热门市场。

ROBLOX 到目前为止，下载量已达到 9.77 亿次，接近 10 亿次里程碑。11 月期间，其以超 1380 万全球下载量拿下游戏下载榜第 4 。Spider Fighting: Rope Game 是榜单上另一款脱颖而出的游戏，排名第 7。作为动作/开放世界游戏，这款产品于两个月前推出，全球下载量已达 1900 万次，并在印度、巴西、印度尼西亚、墨西哥和土耳其等新兴市场势头强劲。

Royal Match 和 Monopoly GO 在全球用户支出榜继续位居第 1 和第 2。本期，Genshin Impact（原神）用户支出大幅增长。2023 年 11 月 7 日，游戏《罪人舞步旋》4.2 版发布，同时引入了新的区域：莫尔泰区、伊黎耶林区和新的角色：芙宁娜、夏洛蒂，成功地点燃了痴迷玩家们的消费热情。Genshin Impact 累计用户支出正朝着 50 亿美元里程碑一路狂奔。