Altair（纳斯达克股票代码：ALTR）近日与捷豹路虎（JLR）及电池制造商 Danecca 共同宣布，已通过法拉第电池挑战赛，获得英国政府的资金支持。

此前，三家公司成立了联盟，为一项旨在为电动汽车开发新设计流程的研究项目提供支持。该项目的资金来源于英国国家科研与创新署，这是一个由英国科学、创新和技术部 (DSIT) 发起的非官方公共机构，旨在为英国的电池技术发展提供支持。

电动汽车开发新设计新流程将使用 Altair 仿真技术来开发车辆原型，新款车型将拥有全新的、更轻的车身，在不增加额外重量的前提下，提供更多的电池空间。

JLR 还将应用 Altair 的 C123 流程，这是一种针对白车身结构的独特三阶段概念开发流程。他们还将采用 Altair OptiStruct，充分运用该解决方案新开发的电热功能进行优化，这是一款领先的 FEA 求解器，可通过 Altair HyperWorks 设计和仿真平台获取。

“我们很高兴能与 JLR 和 Danecca 合作开展这一创新项目，通过创新、高效的设计为新一代电动汽车的开发提供支持。”Altair 汽车高级副总裁 Royston Jones 表示，”借助 Altair 的仿真和数据分析工具，联盟将能够为电动汽车和电池开发出全新的设计流程，从而实现车辆轻量化并高效节能。”

“我们很高兴能够参与这样一个创新项目，并通过法拉第电池挑战赛获得英国政府的资金支持。”JLR 电池技术高级经理 Paul Haney 表示，”与 Altair 和 Danecca 合作的这一研究项目，标志着我们在电动汽车开发方面向前迈出了重要一步，使我们有能力提供面向未来的可持续电动汽车。”

“通过与 Altair 和 JLR 合作开展这一创新项目，Danecca 获得了推动电动汽车和电池技术向前发展的重要契机。”Danecca 执行董事 Danson Michael Joseph 表示，”我们在电池制造方面拥有丰富的专业知识，再加上 Altair 出色的仿真和优化工具，我们将能够开发更加高效的电池装置，为新一代电动汽车提供强劲动力。”

该项目从 2023 年 2 月 1 日持续到 2025 年 1 月 31 日，在订购原型车零部件后，将不断探索如何通过仿真进行改进。在资助项目期结束后，所有研究成果将归 JLR、Danecca 和 Altair 所有，并可用于其他客户或项目。