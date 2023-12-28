当地时间周三，美国一家上诉法院暂停了美国国际贸易委员会（ITC）对苹果公司部分智能手表提出的进口禁令，这也意味着苹果 Apple Watch Series 9 和 Apple Watch Ultra 2 两款产品的销售可以暂时恢复了。

苹果昨天提出紧急动议，要求美国联邦巡回上诉法院停止执行 ITC 的命令。在此之前，ITC 曾裁定苹果侵犯了医疗技术公司 Masimo 的专利权。据路透社报道，分析师称最终裁决可能会为两家公司带来数百万美元的损失，并可能迫使苹果“变通处理”这个问题或最终达成和解。

苹果曾在动议文件中表示，“美国海关和边境保护局计划于 2024 年 1 月 12 日重新评估 Apple Watch Series 9 和 Ultra 2，而这不属于 ITC 禁令范围。至少，法院应该批准足够长的搁置时间，以便海关作出这一决定。”

苹果在声明中称，“在新的一年里，我们又能够及时向用户售卖 Apple Watch 全系产品，为此感觉非常高兴。Apple Watch Series 9 和 Apple Watch Ultra 2（包含血氧功能）将于当地时间 12 月 28 日开始在美国 Apple Store 重新发售，明天下午 12 点之前在苹果官网重新发售。”不过，恢复销售仅限上诉期间这一时间段，仍需等到明年 1 月中旬法院作出最终裁决。

今年 10 月，国际贸易委员会（ITC）对于该专利纠纷作出最终裁决，认定 Apple Watch 侵犯了 Masimo 的专利，而案件在经过为期 60 天的总统审查之后终是尘埃落定。

当时，由于专利纠纷未能解决，苹果一度决定在美国停售 Apple Watch S9 及 Apple Watch Ultra 2。