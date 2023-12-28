如今，几乎所有内容都只需轻按一下手指即可访问。从网上购物到食品配送，似乎我们可以通过智能手机让整个世界来到我们家门口。然而，幕后是复杂的物流网络使得这一切发生。

以 Uber Eats 优食为例，该组织每天在全球范围内完成数百万次食品配送。 Uber Eats 优食被许多人视为最后一英里配送领域的开拓者，让您无需离开舒适的家就能尽情享用您最喜欢的食物。根据您来自哪里，您通过应用程序订购的食物将通过汽车、摩托车或自行车送到您家门口。当然，与许多着眼未来的公司一样，Uber Eats 优食希望采用更可持续的工作流程，并与 Gogoro 在台湾建立了合作伙伴关系。

Gogoro 与 Uber Eats 之间的合作价值近 3000 万美元，于 2023 年初开始，为 Uber Eats 快递员提供奖励和折扣，鼓励他们采用清洁和可持续的送货方式。目前，合作期限为两年，由两家公司出资。 Uber Eats 优食送餐员有权享受 Gogoro 智能踏板车折扣，并优先进入电池更换站。

Gogoro 和 Uber Eats 的目标是最终到 2025 年将该国的电动汽车交付量翻一番，从 20% 增加到 40%。在公司的官方新闻稿中，Gogoro 首席执行官 Horace Luke 强调了引入更可持续的城市出行解决方案的重要性。 “我们这个时代最大的挑战之一是将城市交通转变为更清洁的可持续能源。通过在台湾的合作，Gogoro 和 Uber 正在减少 Uber Eats 优食乘客在所有配送中接受和采用智能出行的障碍。”

与此同时，Uber Eats 台湾总经理 Chai Lee 看到了该公司的快递员改用电动的潜力，因为它更方便、用户友好且更具成本效益。除此之外，他还强调了采用更可持续的交付系统的长期影响。 “我们已经看到 Uber Eats 优食配送合作伙伴如何接受 Gogoro 的电动滑板车和智能电池交换技术。今天的协议将进一步推动这一目标，为台湾各地的城市带来更清洁的空气，并帮助我们实现到 2040 年消除全球所有交付物排放的目标。”

虽然还有大量其他电动滑板车有潜力重塑快递行业，但 Gogoro 拥有一张王牌，并且这正是其革命性的电池交换技术。由于可以快速轻松地更换电池，只需几秒钟即可更换电池，甚至比给标准内燃机汽车加油还要快。目前，台湾有超过 60 万名 Gogoro 智能滑板车骑手和 130 万块电池，据报道自 2015 年以来已减少超过 78.5 万吨二氧化碳排放。

因此，与最大的食品配送平台的合作有可能为环境带来重大效益也就不足为奇了。 Uber Eats 优食与全球超过 900,000 家餐厅合作，最近将重点转向采用更可持续的城市能源和出行解决方案。每天都有数百万次送货，想象一下如果所有这些都可以在电动汽车上完成。