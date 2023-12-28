IEC国际标准促进中心（南京）与华为技术有限公司（以下简称“华为公司”）签署战略合作协议（以下简称“协议”）。中国工程院院士、中国电机工程学会理事长、国际电工委员会（IEC）第36届主席舒印彪，华为公司监事会主席郭平出席并见证此次协议签署，IEC国际标准促进中心（南京）主任范建斌与华为公司电力数字化军团CEO孙福友代表双方签约。此次合作标志着IEC国际标准促进中心（南京）与华为公司将在多个领域展开深度合作，共同推动电力行业的数字化转型，为中国电力行业的发展贡献力量。

根据协议，IEC国际标准促进中心（南京）与华为公司将建立高层互访机制和常态化沟通机制，以定期举行会议等形式，共同探讨电力行业数字化转型的发展趋势、挑战和应对方法，加强双方在电力行业数字化转型领域的交流与合作。同时，双方还将建立标准联合研发机制，共同制定和推广电力行业数字化转型的相关标准和规范。此外，双方还将积极推广电力行业数字化转型的成功案例和经验，为全球电力行业的发展贡献智慧和力量。

此次协议的签署是IEC国际标准促进中心（南京）与华为公司共同发展的重要里程碑。双方将以此为契机，进一步加强在电力行业数字化转型领域的合作与交流，共同推动全球电力行业的发展和进步。