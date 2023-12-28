Sensor Tower发布了2023年混合休闲手游市场洞察，以下为详细内容：

凭借超休闲手游易于上手的游戏机制，结合中度游戏的多元变现模式、玩法系统和留存策略等，混合休闲手游备受大众玩家喜爱。近年来，该赛道收入持续攀升，在全球手游市场的动荡局势中独树一帜。

本报告将分析2023年混合休闲手游收入与下载量趋势，头部手游榜单和中国出海手游表现，以及广告投放趋势与变现策略等。报告同时通过案例分析，解码典型混合休闲手游发行商的成功转型经验。

混合休闲手游全球收入快速攀升

混合休闲手游内购收入持续攀升，从2019年的6亿美元增至2022年的16.3亿美元。2023年赛道涨势依旧强劲，全年收入有望提升30%超过21亿美元，动作和解谜类混合休闲手游收入增长最显著。

中国混合休闲手游收入再攀高峰

随着《Survivor!.io》等热门混合休闲手游的出海，全球收入前10的中国混合休闲手游2022年总收入激增120%。2023年，Top10手游收入仍持续增长，预计全年收入将逼近6亿美元。

与此同时，中国混合休闲手游在全球市场的排名不断提升，跻身全球收入榜Top30的中国混合休闲手游比例，从2019年的20%增长至2023年的43%。

《Triple Match 3D》问鼎增长榜、《Survivor!.io》稳居收入冠军

依靠“Roguelike+割草”的特色玩法，海彼《Survivor!.io》收入仍居高位，2023年1-11月以2.4亿美元内购收入稳居收入榜首。

《Triple Match 3D》凭借独特的3D消除机制与策略玩法，2023年收入达到2022年的近4倍，登顶增长榜。

《Survivor!.io》在美国市场广告支出持续走高

混合休闲手游的高速增长离不开积极的广告投放。根据Sensor Tower数字广告分析平台Pathmatics数据，2023年1-10月《Survivor!.io》在美国市场广告投入突破3500万美元，成为花费最高的混合休闲手游，其中YouTube广告花费占比60%。

混合休闲手游变现模式十分多元

广告变现不再是混合休闲手游唯一的盈利方式，2023年1-11月，全球Top100混合休闲手游中，93%采用了货币包模式，74%和67%的混合休闲手游使用了新手礼包和线上活动变现策略。

voodoo收入激增250%，成功转型混合休闲手游市场

超休闲手游发行商voodoo从2021年开始向混合休闲市场转型，2023年以《Mob Control》等为代表的混合休闲手游收入迎来强势增长，成功推动发行商全球收入提升近250%。