一项最新调查显示，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）因为收购社交媒体 Twitter 而引发的一系列风波并没有赶走特斯拉买家。

马斯克自从收购 Twitter 以来，好像一直卷入各种风波。有人非常担心他的行为会对特斯拉的销售业绩产生负面影响。

今年夏天，针对 5000 名特斯拉车主的一项调查显示，很多消费者放弃特斯拉品牌的首要原因是“不赞同马斯克的做法”。这一结果让特斯拉的粉丝和股东们更加沮丧，因为这不仅意味着马斯克投入特斯拉的精力开始减少，而且似乎只会对特斯拉的声誉产生负面影响。

最新的一项独立调查由 Heatmap 发布，针对 1000 名美国人，显示马斯克对特斯拉买家仍然有积极影响，而且这种影响还在不断上升：

Heatmap 的调查显示，在马斯克最近一次引发争议的前几周，未来想要购买电动汽车的美国人中有 27% 表示，马斯克的行为使他们不太可能选择特斯拉，而今年 2 月份这一比例为 36%。另一方面，想要购买电动汽车的美国人中有 35% 表示，马斯克的行为让他们更有可能购买特斯拉电动汽车。这与上次调查中受访者对马斯克的看法正好相反，当时更多受访者对马斯克的行为感到反感，而不是产生积极影响。

但需要注意的是，这项调查是在马斯克最近发生最大错误之前进行的。他曾赞同了一条反犹主义的推文，结果导致了广告商大量流失。

如果一周后再进行调查，结果可能会大不相同。

之前对 5000 名特斯拉车主的调查或许更能代表马斯克行为对特斯拉品牌的影响。正如最新调查中所显示的那样，“没有影响”仍然占比最高。

到目前为止，特斯拉一直有极高的客户忠诚度。而最新的调查显示，马斯克对特斯拉品牌的忠诚度产生了一定负面影响，但在马斯克最近引发争议之前，对用户群体中所带来的影响不大。