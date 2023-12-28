2023年12月，肿瘤新药研发企业浙江同源康医药股份有限公司（同源康医药）宣布完成近2亿元人民币D轮融资，本轮融资由汇宇制药领投，中金资本旗下基金、长兴金控和湖州人才基金等知名机构跟投。

同源康医药成立于2017年11月，在浙江湖州长兴生命科学园建立了30000平方米新药研发中心，随后在上海建立了公司行政总部、临床医学部和商务拓展部，在郑州设立了小分子药物筛选平台，在湖州长兴拥有建设中的新药制剂厂，是国内极少数拥有药物研发和生产能力的创新型生物医药高科技公司。

该公司专注于开发Best-in-class & First-in-class小分子抗肿瘤药物，其中TY-9591已进入临床Ⅱ/Ⅲ期试验；TY-302已进入临床Ⅱ期试验；TY-2136b已在美国开展临床Ⅰ期试验，并于2023年9月20日获得FDA授予孤儿药资格（ODD）认定，为加速临床开发及注册上市提供支持；此外，公司RET、CDK7、CDK2/4/6、Exon20等管线已完成中美IND申报，快速推进至临床Ⅰ期；还有一系列创新靶点小分子药物在进行中美IND申报。此外随着规模的扩大，公司近期将业务线推广至中枢神经药物（CNS）领域，积极探索国内外领先的靶点，并有望于近期获得该领域的第一个IND批件。

同源康医药董事长吴豫生博士表示：尽管国内外宏观环境发生重大变化，同源康基于优秀的产品和高效的团队完成了本轮的融资。非常感谢以汇宇制药为代表的产业投资方，以及以中金资本和长兴金控等为代表的财务投资人对公司产品和团队的认可。同源康将股东的信任视为公司的基石，每一次都积极兑现对股东的承诺。同源康将一如既往，以快速的临床推进、顶尖的运营效率来回报新老股东的认可。

本轮领投方汇宇制药董事长丁兆博士表示：我们很荣幸参与同源康医药的本轮融资。同源康医药依托成熟的创新小分子药开发平台，深耕于肺癌、乳腺癌等诸多未满足临床需求的实体瘤领域。