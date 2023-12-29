预计2023年全球智能手机出货量将同比收缩5%，达到12亿部；

然而，预计 2023 年第四季度出货量将同比增长 3%；

iPhone 15 Pro系列在整个iPhone 15系列中的份额预计将在2023年第四季度增至65%；

印度将成为苹果新的增长重点，但该品牌在中国的表现不佳将阻碍其2024年的增长。

根据 Counterpoint Research 的 《智能手机 360报告》 对全球智能手机出货量的预测，预计 2023 年全球智能手机出货量将同比下降 5%，达到 12 亿台，为近十年最低水平。然而，预计第四季度出货量将同比增长 3%，达到 3.12 亿台。

北美和欧洲的出货量预计将与去年持平。但中国和中东和非洲 (MEA)、印度等新兴市场成功扭转颓势，从 2023 年第四季度起将成为智能手机市场的新增长引擎。

Counterpoint 预计通常在第四季度凭借新机系列领跑市场的苹果，将在 2023 年第四季度录得 3% 的同比销量下滑，主要原因是华为在中国市场的大举扩张以及日本智能手机的换机周期延长。然而，苹果将通过更优的产品组合，以价值增长来抵消销量下滑。2022 年第四季度，iPhone 14 Pro 系列在整个 iPhone 14 系列中的出货量份额为 61%。而预计到 2023 年第四季度，iPhone 15 Pro 系列在 iPhone 15 系列中的份额将增至 65%。

2013-2024年全球智能手机市场出货量

随着库存调整接近尾声，预计 2024 年智能手机出货量将同比增长 3%，呈现相对健康的态势。在新兴市场消费者信心增强和宏观经济改善的背景下，复苏预计将主要集中在新兴市场。

2024 年，苹果将与整体市场增长步调保持一致，但其将在传统市场面临压力。美国的高利率打击了消费支出，而中国高端智能手机市场竞争日益激烈（主要来自华为的竞争），这些因素将会是苹果在 2024 年的全年增长的阻力。

凭借新推出的 Mate 60 5G 系列和旧款 P 系列 4G 设备，华为在 2023 年第三季度取得了巨大成功。假设华为能够通过与合作伙伴建立合作关系扩大麒麟 SoC 的生产，预计该品牌在 2024 年仍将保持 37% 的同比增长。

研究副总监 Liz Lee 表示：“印度的高端化趋势势头强劲，将成为苹果新的增长重点。预计苹果 2024 年在印度的出货量将增长 23%。然而，由于在中国的竞争中不敌华为，苹果的全球市场份额将在 2023 年第四季度和整个 2024 年不可避免地出现小幅同比下降。”