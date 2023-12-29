华为轮值董事长胡厚崑今日在新年致辞中表示，预计 2023 年实现销售收入超过 7000 亿元人民币。

胡厚崑表示，（2023 年）ICT 基础设施业务保持稳健，终端业务好于预期，数字能源和云业务实现良好增长，智能汽车解决方案竞争力显著提升。

去年 12 月，时任华为轮值董事长的徐直军透露，预计华为 2022 全年实现销售收入 6369 亿元人民币。

附华为轮值董事长胡厚崑新年致辞全文：

经过数年的艰苦努力，我们经受住了严峻的考验，公司经营基本回归常态。预计2023年实现销售收入超过7000亿元人民币，其中ICT基础设施业务保持稳健，终端业务好于预期，数字能源和云业务实现良好增长，智能汽车解决方案竞争力显著提升。在此，我代表公司，感谢始终信任并支持我们的客户，感谢与我们风雨同舟的产业链伙伴，感谢拼搏不屈的全体员工及默默奉献的家属们。是共同的信念，让我们突破封锁，并肩前行。

在过去的一年里，市场和服务一线员工拼搏奋斗，保障了客户网络的稳定与安全。在台风肆虐的7月，中国多地通信基础设施受损严重，我们与运营商一起，深入最前线抢通网络；欧洲存储团队，扭转营商环境的不利局面，用出色的解决方案赢得了客户的“非常满意”；印尼雅万高铁，当地交付团队践行“在印尼、为印尼”，120天快速完成沿线通信网络建设；在布基纳法索，项目覆盖几百公里的河流湖泊，交付老兵踏遍每一处作业点，在雨季到来前抢先完成所有施工；拉美客户现网拥塞提出紧急扩容，要求26天完成交付，交付团队攻坚克难，让不可能成为可能······。研发、供应等各体系员工努力奋斗，在业务连续性、技术先进性方面取得了进步，智能终端恢复规模供应，MetaERP完成全球200多家子公司切换，算力实现了规模突破与商用，欧拉操作系统、高斯数据库等基础软件已在多个行业应用，鸿蒙自研内核获得行业最高等级安全认证。

艰苦的努力让我们活了下来并获得成长，但挑战依然严峻，地缘政治、经济周期的不确定性，技术制裁、贸易壁垒的持续影响，正深刻重塑着全球产业链结构和商业规则。

无论外部环境怎么变化，我们坚信数字化、智能化、低碳化是最确定的发展趋势。我们要保持战略定力，充分发挥自身在产业组合、技术创新和复杂软硬件平台的综合优势，携手生态伙伴，持续为客户提供高质量的产品和服务。我们要积极拥抱机会窗，把有限的资源投入在最关键的战略方向上。当前，大模型的突破，使人工智能从作坊式开发、场景化定制走向工业化开发、规模化应用，大模型需要大算力，我们要打造世界领先的算力底座，繁荣千行万业。

2024年，各业务单元都要聚焦价值创造，多打粮食。ICT基础设施业务充分发挥在计算、存储、网络等领域的综合优势，以系统工程能力全面支持好各行业的数字化转型与智能化升级，做稳公司的压舱石。运营商业务要支撑客户网络流量填充、业务创新和网络演进，助力运营商商业成功。终端继续致力于打造王者产品，构筑有温度的高端品牌。与伙伴共同加快移动应用鸿蒙化，实现鸿蒙生态的历史性跨越，为消费者提供全场景极致体验。华为云既要成为公司数字化的底座和使能器，也要成为各行各业可信赖的数字化“黑土地”。数字能源要不断提升产品质量与竞争力，抓住低碳化确定性机会，多贡献利润，实现有价值的增长。智能汽车解决方案与伙伴共同努力，将技术优势转化为商业成功。各经营责任单元既要鼓舞信心，也不要盲目乐观，要做好风险识别，尤其要管理好存货风险，改善运营效率。

质量是我们的生命线，要通过端到端的质量管理，保障网络、平台的安全稳定。网络越来越复杂，数字化、智能化产品的应用更加广泛、深入，质量已经成为客户做选择的关键考量。我们要把质量作为首要的竞争力，扎扎实实把产品做好。要把过去三十多年在质量管理上积累的成功经验与能力，基于各产业特点进行复制和发展，并向外延伸到供应商、渠道及生态伙伴中，通过端到端的质量管理体系与能力构建，为客户提供高质量、有竞争力的产品与解决方案。

生态建设是计算、政企、消费者、华为云等业务成长的关键工作。华为的能力有限，要聚焦做自己擅长的产品与服务。强大平台能力的打造离不开技术与场景的深入融合，离不开广大伙伴和生态的深度参与。我们要转变思想，秉承开放利他的理念，汇聚产业力量，把伙伴和生态建设作为一个长期战略来抓。我们要勇于啃硬骨头，聚焦ICT根技术的打造，以及复杂软硬件平台的能力构筑，并把这些能力以平台化、服务化的方式开放给伙伴，发挥伙伴在场景化解决方案的优势，实现伙伴与华为的互利共赢。

大的战略方向已基本确定，公司会继续精简机关，简化管理，萧规曹随，适度优化。作战权力下移，预算管理上收。各业务单元要尽快提升经营管理能力和意识，独立承担端到端的经营管理责任。持续推进合同在代表处审结，实现代表处自主经营、自主决策。公司会通过考核和激励政策牵引不同产业协同作战，利益共享；通过调配政策鼓励成熟产业主动输送优秀的干部和专家到计算、云和数字能源等新的产业，快速抓住机会，实现高效增长。这不仅有利于加快新产业的组织建设，促进成熟产业的新陈代谢，也给员工提供了新的发展机会。一个充满生机和希望的组织，战斗力是巨大的，潜力是无限的。

公司在前进，干部也要与时俱进，不仅要敢战，更要善战。干部要有清晰的战略方向和工作思路，做好作战地图，尽快完成针对新业务、新技术的知识升级和能力转型，要主动担负起更大的责任，在关键战场、关键时期建功立业。公司干部选拔政策也正在优化，强调责任结果贡献，坚持选拔制，落实干部履历表制度。将军是打出来的，我们要从战场中选拔干部，只考核那些做出了贡献的干部，并尽可能让更多做出贡献的英雄浮现和成长起来。我们要整编出一支能够领导现代化作战的干部队伍，带领公司走向新的成功。

继续务实地开展营商环境、合规与网络安全和隐私保护工作，守护生存底线，为业务发展保驾护航。我们要认识到外部营商环境的变化不只是地缘政治冲突导致的，也有全球经济周期变化的影响，我们要能成熟地看待这种变化，理解不同国家和区域的产业政策及诉求，并积极贡献。合规是公司发展的刚性要求，环境越是变化与动荡，我们越要抓好合规管理和风险管控。网络安全与隐私保护是业务发展的基石，通过端到端的治理体系建设，持续为客户提供安全、可信、有韧性的产品与服务。我们始终坚持“一国一策”，也要做好优秀经验的推广复制和差异化适配，把工作做扎实，务实沟通，赢得客户和利益相关方的信任与支持。

人需要沉淀与积累，才能变得更强大。过去我们没有因巨大的压力而放弃，我们也不因外界的赞扬而浮躁。前路依然艰险，历史始终眷顾那些有信念的人。我们要继续努力奋斗，团结一切可以团结的力量，攻坚克难，脚踏实地，行稳致远，以赢得更大的胜利。大时代都是人创造出来的，我们一定会英雄倍出，将星闪耀。

祝大家新年快乐！