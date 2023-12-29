近日，保险科技领域企业栈略数据宣布完成近2亿元人民币C+轮融资。本轮融资由启明创投领投、苏州宜和跟投，老股东君联资本继续加持，山景资本担任独家财务顾问。栈略数据是一家专注于医疗保障数字化解决方案的科技公司，致力于为政府医保部门、商业保险公司、医疗/护理机构、制药和医疗器械等企业提供健康险生态全方位的数字化解决方案。

栈略数据自2016年成立至今已完成多轮融资，历史股东包括高榕资本、富慕资产、DCM创投、普华资本、丹华资本、领沨资本、信也科技、威诚资本、360数科、君联资本、盛景嘉成、广发乾和、华智资本等。公开信息显示，栈略数据于今年9月份总部正式入驻上海市徐汇区西岸滨江板块。

启明创投执行董事高金达表示，保险支付是医疗生态的重要组成部分，我们一直以来都很重视在保险支付方向的投资布局。栈略数据的核心团队有资深的技术、保险和医疗背景，其一站式的智能风控服务已经获得数十家保险客户的认可，切实为客户带来了效率提高和成本控制的价值。目前栈略数据已成长为该细分领域的头部企业，同时还在积极探索更多保险场景和海外市场的业务机会，期待公司未来继续深耕健康保险领域，为行业带来更多的创新和变化。

君联资本执行董事戚飞表示，支付体系是医疗生态中至关重要的一环，商业健康险的位置会越来越重要。栈略数据依靠对医疗信息的智能化分析处理和风控审核能力，成为医保和商保的重要合作伙伴，也成为行业中为数不多的专业选手。随着医保和商保场景的拓展，栈略数据的服务和运营能力进一步提升。这轮融资之后，我们也希望继续协助栈略数据探索更多的健康险场景和机会，成为保险公司与创新药械公司之间的桥梁。

苏州宜和总经理袁哲俊表示，栈略数据利用人工智能、大数据在保险科技领域内深耕多年后，不断优化、迭代的算法和模型，已经和国内不少头部寿险、产险公司建立起业务合作，公司的产品和服务也得到客户的好评。我们认为在健康险业务分拆和外包的大趋势下，第三方服务细分赛道市场天花板将逐步提升，栈略数据相对传统服务公司有更高的运营效率、更精准的风控体系、更低的人力成本，因此我们坚定看好栈略数据的未来，希望陪伴公司共同成长。

山景资本合伙人杨玥表示，作为栈略数据多年的合作伙伴，过去几年我们看到了公司业务正在扎实成长。栈略数据对于健康险领域持续深耕，打造了精算-产品-核保-理赔的全流程风控闭环，持续夯实以算法和数智化为核心的产品护城河。今天的栈略数据在全面服务各商业保险、政府医保客户的同时，也在积极尝试更多的创新业务线，还开发了东南亚等保险新兴地区的海外业务，我们非常看好和期待。