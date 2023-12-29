当全世界都对Damd 的蓝旗亚 Delta 和 R5 Turbo Jimny 相似车型将在 2024 年东京汽车沙龙上首次亮相时，铃木宣布了自己的车展阵容。该汽车制造商将展示新款 Swift supermini 的轻微改装版本、配备厨房的下一代 Spacia Gear 的预览，以及专为山路设计的 Super Carry 卡车的坚固版本。

从超迷你车开始，Swift Cool Yellow Rev Concept 并不是下一代 Swift Sport 的预览版，而是带有特殊涂装的标准车型的定制版本。炫酷的黄色金属色调与轮廓上的“ Swift ”图案、深灰色装饰、前灯罩和一组黑色抛光合金轮毂相结合。没有提及任何动力总成升级，因为这个概念纯粹是为了宣布新一代小型掀背车的到来。

接下来是铃木 Super Carry Mountain Trail 概念车，它可能是kei 卡车中最坚固、最具越野能力的版本。它采用引人注目的金黄色色调，与车身周围的黑色色调形成鲜明对比。车门和后床已被黑色金属管取代，并配有相匹配的外骨骼结构，保护前端、支柱和屋顶。

其他特别的装饰包括带 LED 灯条的车顶行李架、一套装有全地形轮胎的锁紧轮、全尺寸备胎以及前保险杠下方的金属防滑板。不幸的是，这个概念预计不会演变成量产产品，因为它的目标是证明轻型商用车除了工作之外还可以用于有趣的活动。

最后但并非最不重要的一点是，得益于重新设计的车身套件，铃木 Spacia Papa Boku Kitchen Concept 看起来像是即将推出的 Spacia Gear（又名 Spacia 的冒险装饰）的预览。它的外观与Spacia和Spacia Custom不同，采用了吉普车风格的格栅、蒙面照明装置、蜂窝状进气口和多色涂装，赋予其跨界姿态。