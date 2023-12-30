国际独立第三方检测、检验和认证机构德国莱茵TÜV大中华区（简称”TÜV莱茵”）为九识（苏州）智能科技有限公司（简称”九识智能”）Z5无人车颁发了”低速自动驾驶系统性能测试”China-mark（中国标识）认证证书。九识智能联合创始人张旭琛、TÜV莱茵大中华区交通服务副总裁黄余欣等双方代表出席了颁证仪式。

此次项目中，九识智能Z5无人车运行的平顺性、评估路线的通过性、系统最小风险机动（Minimal Risk Maneuver，MRM）以及在循迹行驶过程中避免与道路使用者（Vulnerable Road Users，VRU）碰撞等方面均符合TÜV莱茵”低速自动驾驶系统性能测试”标准要求，表明九识智能Z5无人车通过积极对标国际先进标准，持续改善新车型的安全性能表现，切实提升产品的质量水平。

近年来，自动驾驶技术突飞猛进；在中国，实现了AI技术能力与产品实用性匹配的智能无人车正在为商超零售、品牌物流、社区团购等多应用场景客户提供低成本、高效率的B2B城市货运服务。作为一个全新的产品类别，无人车的强制认证要求仍处于空白阶段。为此，TÜV莱茵借鉴德国总部在自动驾驶领域的项目经验，参考ISO 22737标准推出了”低速自动驾驶性能评估”China-mark认证。通过对低速自动驾驶的循迹车辆进行场景测试评估，包括在符合标准要求的测试道路和区域，通过危险场景、可通过区域和最小风险机动等测试，并遵循重复测试5次达标的原则。