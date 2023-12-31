科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2023.12.25-2023.12.31）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

该如何向过去的这一年告别？

又到了一年一度的翻篇时刻。以东南亚创投领域在过去一年中所呈现的种种确定和不确定性来看，眼下这个即将到来的新的时间载体中似乎比往常有了更大的疑问。

这一年，融资寒冬的依旧让市场热情相对消退了许多。在看似越来越多的“持币以待”面前，“回归合理区间”似乎也在越来越成为投资者们对过去一两年以来的爆发式增长阶段的新回答。所以，如果从这一点来看，在降温之后，当下才是东南亚科技创投生态的“真实面目”么？或者，站在现在来看，它之前所越过的那段高光时刻是否充满了太多狂热？

回过头来看，无论这个问题是否需要一个明确的答案，对东南亚来说，接下来将何去何从才是一个更值得关注的问题。面对由新能源、旅游业复苏、生成式人工智能、跨境互联互通等“2023新热词”所铺设的新的道路，人们可能不会像过去那样对未来充满非常深切的期待，在这些新面孔，我们却也有了更多思考的念头。

东南亚将在全球电动汽车产业中扮演怎样的角色？金融支付的一体化会推动东盟一体化的进一步深化么？在新兴技术热潮的面前，东南亚如何才能在全球热潮中立足？···尽管在每年的年终回顾中“未知的未来”都会或多或少的成为我们去期盼的一个方向，随着时间齿轮的转动，并不难发现东南亚也正随之卷入一片更加庞大的网络之中——这种日渐交织的进程不仅意味着它将要承受更多更严厉的质疑，当我们开始用看待其他市场地区的标准去看待这个新兴市场的时候，这其中有一些事情也已经悄然发生了不可逆的变化。也或者用更简单的话来说就是，东南亚已经且正在发生改变。

也许在明年东南亚会为我们带来更多的未知，但在此之前，也是时候向它已然展示给我们的那些特殊时刻挥手再见。话不多说，让我们一起迎接这即将到来的新的一年。

“但愿每个人都快乐、自由，愿所有人都兴致勃勃，满载而归！”

产业&动态

银联国际与柬埔寨二维码支付网络互联互通合作上线：银联国际与东南亚国家二维码网络互联互通取得新进展。12月22日，银联国际与柬埔寨央行在金边共同宣布，银联与柬埔寨支付系统Bakong跨境二维码业务互联互通项目上线。为更好地支持中柬两国人员往来，今年7月，银联国际与柬埔寨央行签署跨境二维码互联互通合作备忘录。此次项目上线后，柬埔寨本地二维码标准（KHQR）受理商户将逐步开通受理银联标准二维码钱包，包括云闪付App、境内接入“云闪付网络支付平台”的商业银行App，以及中国境外推出的150个银联标准二维码钱包。下一步，柬埔寨支付系统Bakong旗下钱包产品将接入银联移动支付服务，当地居民可在来华消费中扫银联二维码支付。

极氪汽车明年三季度将登陆新加坡市场，向当地用户交付极氪 009、极氪 X：据新加坡媒体海峡时报报道，在本月底签署的一份协议中，奥迪汽车在当地的经销商 Premium Automobiles 被指定为吉利汽车旗下极氪汽车的经销商。报道援引 Premium Automobiles 提供的声明称，极氪在新加坡的展厅将于明年上半年建成，具体地点的细节仍在敲定中。极氪汽车将在当地推出两款车型：大型 MPV 极氪 009、紧凑型 SUV 极氪 X，按计划将在明年第三季度开始交付。

复宏汉霖H药于印度尼西亚获批上市：12月28日，复宏汉霖宣布，公司商业合作伙伴PT Kalbe Genexine Biologics（KGbio）附属公司PT Kalbio Global Medika收到药品注册批件，复宏汉霖自主研发和生产的抗PD-1单抗H药汉斯状（斯鲁利单抗）获得印度尼西亚食品药品监督管理局（BPOM）批准用于治疗广泛期小细胞肺癌（ES-SCLC），商品名为Zerpidio。这是H药首次在海外市场成功获批上市，也是国产抗PD-1单抗首次在东南亚国家成功获批上市。目前，复宏汉霖正与KGbio就H药在22个国家的开发和商业化进行合作，此次获批将有助于双方携手将H药带给更多印尼的患者。

投融资

私募股权投资公司SKS Capital投资菲律宾etaily：近日，风险投资和私募股权公司SKS Capital宣布对菲律宾端到端全渠道电子商务服务提供商etaily进行战略投资。本轮融资由SKS Capital领投，新加坡Pavilion Capital联合领投。此次A轮融资共募资1780万美元。etaily将利用这笔资金拓展东南亚市场，尤其是马来西亚、印度尼西亚、新加坡和菲律宾，并开发自己的内部品牌。公司还将投资专有技术和解决方案，并扩大现有团队。除资本投资外，SKS Capital还通过其丰富的投资组合，从韩国、日本、中国大陆和台湾引进零售集团和新品牌，帮助etaily拓展服装、快速消费品和美容等品类。etaily与韩国最大的美容及保健品经销商之一正在进行讨论，该公司最近加入了SKS的投资组合。这笔交易是SKS Capital对快速消费品/美容价值链（包括消费品牌、供应链、制造和零售渠道）持续战略投资的一部分。

长租平台LiveIn获得830万美元融资：LiveIn于2020年创立（前身为Hostel Hunting），现为一家专注于长期租赁、以年轻群体为主要目标的租房社区平台，在马来西亚和泰国提供服务。目前尚不清楚LiveIn的市场规模，但据该公司表示，平台正努力将其房源数提升到1万间。

观点&观察

面对高昂的云服务成本，东南亚企业应该如何面对？：据咨询机构Mordor Intelligence的一份报告显示，现阶段，云计算的采用率正不断刷新纪录。作为体现，亚太地区有望成为该领域未来几年增长最快的市场。

当然，尽管在市场上占据了主导地位几家美国巨头云服务商，如AWS、IBM Cloud、Google Cloud Platform、Microsoft Azure等。它们正在向企业承诺，将会提供简单、经济的解决方案。但实际情况却是，在东南亚，该地区企业为云服务支付的费用会远远高于美国企业。

活动

《出海时刻》杭州论坛第二期｜后出海时代下，企业本土化策略的挑战与机遇：继今年8月8日成功举办的《出海时刻》杭州论坛首期线下活动后，12月28日，由动点科技主办，杭州拱墅国投产业发展有限公司及IntelliPro作为合作伙伴大力支持的《出海时刻》杭州论坛第二期也在杭州市拱墅区国投大厦圆满落下帷幕。

论坛以《解码中国企业海外人才本土化战略》为主题，重点聚焦出海企业在海外团队搭建方面的痛点，并结合出海企业在海外市场本地化过程中的一些常见挑战进行了经验分享。论坛邀请到了IntelliPro英特利普集团企业出海解决方案总监Richard zhuge、VAST CMO Sienna、TAROMED CEO及中国瑞士商会副主席Lucas鸿志远、明芒科技DeepBrain Al中国区总经理金辉作为嘉宾，以主题演讲和远程连线的形式为到场观众带来了深刻感悟。

全球初创集结亚洲舞台：BEYOND Expo 2024跨越边界融汇创新：作为亚洲一年一度最具影响力的科技交流盛会，BEYOND Expo 2024 将以“Embracing the Uncertainties 拥抱未知”为主题于2024年5月22日-25日在澳⻔威尼斯人金光会展中心举行，将围绕可持续发展、生命科学、消费科技三大领域设立近100,000平米的展区，期待来自全球的世界五百强、大型跨国企业、独⻆兽创新企业以及新型初创企业超1,000个展商参与，海外企业预计占比40%，将吸引20000+全球科技创新追求者及专业买家到场，同时BEYOND Expo 2024将举行超百场活动和对接会，从企业、产品、资本、产业等全方位融合互动，共同促进亚太甚至全球的科技创新行业发展。